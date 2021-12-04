為《華燈》花子報仇！陶晶瑩冰塊襲胸李李仁 釣出連千毅

熱播台劇《華燈初上》話題不斷，劇裡飾演黑道「彪哥」的李李仁，性侵劉品言飾演的酒女「花子」，狠撕衣服凌辱，將她丟棄在路邊，粗暴手法讓觀眾看不下去，老婆陶晶瑩不忍了，昨（3）日晚上趁直播互動時為花子復仇，把冰塊丟進李李仁衣服裡，又掀起老公衣角，露出結實腹肌，超過6千人叫好按讚，連《華燈》製作人林心如都忍不住起鬨，被陶晶瑩虧說「媽媽桑口味重喔！」





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▲李李仁（右）強抱劉品言，還把冰塊丟到她胸口裡，非常不尊重女性。（圖／翻攝Ｎetflix）

李李仁戲分不多，卻讓人印象深刻，臉上刀疤、嚼檳榔、金項鍊，加上一口很有「氣口」的台灣國語，讓人不寒而慄，他透露，劇本上寫的是襲胸，擔心不尊重女性，靈機一動改成塞冰塊，意外創造亮點。陶晶瑩也稱讚他演技精湛，從上回《迷失安迪》扮變性人，這次《華燈》演強暴犯，在製作人林心如安排下屢有突破。





陶晶瑩昨開直播宣傳食品，李李仁驚喜現身，影迷頓時激動不已，她突發奇想拿起海苔，貼在老公牙齒上，重現彪哥被打斷門牙的模樣，唱起劇中歌曲《雨夜花》、《月亮代表我的心》，送給為戲犧牲的劉品言，喊話影迷不要生氣。在眾人慫恿下，陶晶瑩又拿起冰塊偷襲李李仁，讓他皺起眉頭尖叫「好冰啊，我對不起你劉品言」，聲音都變了調，當場唱不下去，陶子掀起他衣角取出冰塊，露出結實腹肌，超過5、6000名網友收看，氣氛歡樂。





▲陶晶瑩把冰塊拿出來，露出李李仁結實腹肌。（圖／翻攝陶晶瑩FB）

陶晶瑩笑說，李李仁做事都很認真，演戲比較用力，也是顧家好男人，不過女兒、兒子還小，還不敢給他們看該劇，更爆料兒子著迷賽車遊戲，想當賽車手，沒空看爸爸逞兇鬥狠的精湛演技，有趣的是，這場直播竟然還釣出真正有黑道背景的連千毅按讚，留言「李哥，帥」，算是意外肯定。



