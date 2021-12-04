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新手爸媽時買過最後悔的育兒用品？千人同意「這個最廢」

▲新手爸媽沒經驗，許多育兒產品都是第一次使用，買了才知道根本用不到。（圖／記者黃韻文拍攝）
▲新手爸媽沒經驗，許多育兒產品都是第一次使用，買了才知道根本用不到。（圖／記者黃韻文拍攝）

記者黃韻文/綜合報導

2021-12-04 08:56:27｜2021-12-04 09:00:35

新手爸媽沒經驗，面對新生命誕生，每個育兒產品看起來都好像必需品，親身體驗之後才明白，哪些東西其實是浪費錢。醫師黃瑽寧在粉專發問「新手爸媽時買過最後悔的育兒用品是什麼？」，引發熱烈回應，包括兒童便斗、電動吸鼻器、尿布處理器、水果棒、嬰兒磨指甲機、乳頭保護器、呼吸偵測器等，都讓許多爸媽們忍不住翻白眼。

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▲育兒用品的產品說明總是描述得非常理想，往往買回家之後，才會發現效果不如預期。（示意圖／取自Shutterstock）
▲育兒用品的產品說明總是描述得非常理想，往往買回家之後，才會發現效果不如預期。（示意圖／取自Shutterstock）

醫師黃瑽寧在粉專發問「新手爸媽時買過最後悔的育兒用品是什麼？」瞬間湧入近1500則留言，媽媽們熱烈討論「只有更廢沒有最廢」的育兒用品，像是讓小孩學習上廁所的小馬桶，超過百人按讚認同無用，紛紛附和「我女兒都把小馬桶當炒鍋炒菜給我們吃」、「小孩都拿來裝玩具而已」。

▲爸媽為了讓小孩戒尿布，買了各式各樣小馬桶、小便斗，會發光、會唱歌，但有些小孩只用來裝玩具。（示意圖／取自Shutterstock）
▲爸媽為了讓小孩戒尿布，買了各式各樣小馬桶、小便斗，會發光、會唱歌，但有些小孩只用來裝玩具。（示意圖／取自Shutterstock）

同樣獲百人按讚認同浪費錢的還有洗頭帽，多數小孩幾乎完全不肯戴，「這個很蠢而且圍的那一圈洗不到」；由於嬰兒不會自己擤鼻涕，電動吸鼻器也是許多家長必買配備，但如果買手持式或是不夠好用的機型，網友一致激推不如買便宜的知母時就好。

▲幼兒洗澡不喜歡眼睛碰到水，但他們更不喜歡戴上洗頭帽。（示意圖／取自Shutterstock）
▲幼兒洗澡不喜歡眼睛碰到水，但他們更不喜歡戴上洗頭帽。（示意圖／取自Shutterstock）

裝入水果讓嬰兒拿在手上啃咬的水果棒、水果咬咬樂，吸引超過300人按讚表示：「最廢，沒有之一，直接給水果就好」、「 無用到爆」、「這個東西我買了只用一次」、「小孩吃到之後馬上嚇到吐出來」，還是把水果切成合適大小比較實際。

▲水果棒被打入冷宮的機率極高，不如直接將軟硬適中的水果切成手指食物大小就好。（圖／取自momo購物網）
▲水果棒被打入冷宮的機率極高，不如直接將軟硬適中的水果切成手指食物大小就好。（圖／取自momo購物網）

其他還有「地墊，絕對是爬沒有鋪的地方」、「那隻會唱歌的費雪海馬，小孩還沒睡我先睡了」、「嬰兒磨指甲機，直接用剪的比較快」、「親餵的乳頭保護器，寶寶一含上表情很明顯是你給我吃這什麼」，都有家長認為是可以省下的一筆。

▲親餵時寶寶咬乳頭非常疼痛，業者發明乳頭保護器，有媽媽抱怨很容易掉落，重點是嬰兒不埋單。（圖／取自momo購物網）
▲親餵時寶寶咬乳頭非常疼痛，業者發明乳頭保護器，有媽媽抱怨很容易掉落，重點是嬰兒不埋單。（圖／取自momo購物網）

除此之外，呼吸偵測器、濕紙巾加熱器、尿布處理器、兒童洗頭椅也是家長心中的地雷；有趣的是，留言中有媽媽發牢騷，認為最後悔的育兒用品是「無路用的老公」，短短六個字吸引超過千人按讚，呼應了網路名言「別人的老公總是不會讓我失望」。

▲即使再神的隊友看在媽媽眼裡，總還是有可以挑剔的地方，育兒之路不容易，必須靠雙方互相包容。（圖／記者黃韻文拍攝）
▲即使再神的隊友看在媽媽眼裡，總還是有可以挑剔的地方，育兒之路不容易，必須靠雙方互相包容。（圖／記者黃韻文拍攝）

 

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