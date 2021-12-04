新手爸媽時買過最後悔的育兒用品？千人同意「這個最廢」
新手爸媽沒經驗，面對新生命誕生，每個育兒產品看起來都好像必需品，親身體驗之後才明白，哪些東西其實是浪費錢。醫師黃瑽寧在粉專發問「新手爸媽時買過最後悔的育兒用品是什麼？」，引發熱烈回應，包括兒童便斗、電動吸鼻器、尿布處理器、水果棒、嬰兒磨指甲機、乳頭保護器、呼吸偵測器等，都讓許多爸媽們忍不住翻白眼。
記者黃韻文/綜合報導
2021-12-04 08:56:27｜2021-12-04 09:00:35
醫師黃瑽寧在粉專發問「新手爸媽時買過最後悔的育兒用品是什麼？」瞬間湧入近1500則留言，媽媽們熱烈討論「只有更廢沒有最廢」的育兒用品，像是讓小孩學習上廁所的小馬桶，超過百人按讚認同無用，紛紛附和「我女兒都把小馬桶當炒鍋炒菜給我們吃」、「小孩都拿來裝玩具而已」。
同樣獲百人按讚認同浪費錢的還有洗頭帽，多數小孩幾乎完全不肯戴，「這個很蠢而且圍的那一圈洗不到」；由於嬰兒不會自己擤鼻涕，電動吸鼻器也是許多家長必買配備，但如果買手持式或是不夠好用的機型，網友一致激推不如買便宜的知母時就好。
裝入水果讓嬰兒拿在手上啃咬的水果棒、水果咬咬樂，吸引超過300人按讚表示：「最廢，沒有之一，直接給水果就好」、「 無用到爆」、「這個東西我買了只用一次」、「小孩吃到之後馬上嚇到吐出來」，還是把水果切成合適大小比較實際。
其他還有「地墊，絕對是爬沒有鋪的地方」、「那隻會唱歌的費雪海馬，小孩還沒睡我先睡了」、「嬰兒磨指甲機，直接用剪的比較快」、「親餵的乳頭保護器，寶寶一含上表情很明顯是你給我吃這什麼」，都有家長認為是可以省下的一筆。
除此之外，呼吸偵測器、濕紙巾加熱器、尿布處理器、兒童洗頭椅也是家長心中的地雷；有趣的是，留言中有媽媽發牢騷，認為最後悔的育兒用品是「無路用的老公」，短短六個字吸引超過千人按讚，呼應了網路名言「別人的老公總是不會讓我失望」。