高嘉瑜遭家暴扯出網軍帶風向 何志偉嗆PTT鍵盤蟑螂該散
立委高嘉瑜驚傳遭男友林秉樞爆打，這起家暴案件也牽扯出PTT網軍協助護航的爭議，讓同黨立委何志偉憤怒不已，直言「真的覺得PTT該關掉！」何志偉今（4）日表示，他確實說了PTT該關了，但他沒有說清楚的是那些躲在鍵盤後的傷害言論自由蟑螂該散了。
記者呂炯昌／台北報導
2021-12-04 10:02:25｜2021-12-04 10:05:13
何志偉表示，打開 PTT，那些不會在現實生活中對別人說的話，透過鍵盤在平台上反覆出現，這不是PTT的錯，而是那些言論自由蟑螂的錯。他絕對支持言論自由，他也不希望台灣是個一言堂，但言論自由不該建立在透過鍵盤以諧音、暗示而傷害一個被害人。
何志偉指出，「我們先是一個人，才是公眾人物」，公眾人物的工作上所言所行可受公評，但回到私人事件上，每一次的酸言酸語就是一次的傷害，那些求影片的留言更是被害人最深層的恐懼。
何志偉強調，PTT上的評價他概括承受，但他也希望那些言論自由蟑螂們放過受害人，在言論自由之下，「如何避免自由成為武器，我們沒有一個人是局外人。」
※【NOWnews 今日新聞
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