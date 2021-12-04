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Omicron現蹤40國　世衛籲別恐慌

▲COVID-19變異株Omicron在全球約40個國家和地區現蹤。世衛首席科學家今天表示，民眾別對Omicron出現感到恐慌。圖為先前巴西1處為新冠肺炎死者蓋造的墓地。（圖／美聯社／達志影像）
▲COVID-19變異株Omicron在全球約40個國家和地區現蹤。世衛首席科學家今天表示，民眾別對Omicron出現感到恐慌。圖為先前巴西1處為新冠肺炎死者蓋造的墓地。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-12-04 10:18:38

（中央社日內瓦3日綜合外電報導）COVID-19變異株Omicron在全球約40個國家和地區現蹤。世衛首席科學家今天表示，民眾別對Omicron出現感到恐慌，並說現在斷言必須重製疫苗還太早。

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世界衛生組織（WHO）首席科學家斯瓦米納坦（Soumya Swaminathan）今天在路透社Reuters Next會議上表示，傳播速度快的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）變異株Omicron要變得更具傳染性才會超越Delta變異株，目前新增病例99%是感染Delta變異株。

她說：「我們必須謹慎做好準備，不要恐慌，因為我們現在的情況與一年前不同。」

斯瓦米納坦引述資料顯示，南非單日Omicron變異株病例數持續倍增。南非發現Omicron變異株後，許多國家政府隨即加強旅行規定，防堵新變異株入侵。

儘管如此，美國疾病管制暨預防中心（CDC）主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）在白宮簡報會上表示，全球已有40個國家和地區出現Omicron變異株病例。

有關官員表示，挪威首都奧斯陸一家公司的耶誕派對造成至少13人感染Omicron變異株，是南非以外最大一起傳播事件。

有關Omicron變異株還有很多未知。歐洲部分地區仍在努力對付Delta變異株疫情。

世衛組織公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Mike Ryan）表示，尚無證據顯示必須改變現有疫苗以對抗Omicron變異株。他說，官方應聚焦在讓更多人接種目前市面上的疫苗。

然而世衛發言人林德梅耶（Christian Lindmeier）在日內瓦的聯合國簡報會上說，疫苗製造商應為可能調整產品做好準備。

法新社報導，美國和澳洲是最新證實出現本土傳染Omicron病例的國家。路透社提到，內布拉斯加是美國第6個通報出現Omicron變異株病例的州。

南非醫師表示，自從Omicron變異株出現後，5歲以下兒童染疫住院的人數增加，但強調要判定幼小孩童是否特別容易感染，目前還太早。

南非國家傳染病研究所（National Institute for Communicable Diseases）的公共衛生專家賈薩特（Wassila Jassat）醫師說：「5歲以下的發生率現在為第2高，僅次於60歲以上的發生率。」

世衛今天表示，尚未見過任何與Omicron有關的死亡病例通報，但新變異株傳播引發警訊，擔憂在未來幾個月內可能導致歐洲一半以上新增病例都是感染Omicron變異株。

國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）今天表示，Omicron變異株疫情也可能會導致全球經濟復甦速度減慢。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1101204

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