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omicron不亂買氣！台股周線收紅　專家看好航運、半導體

▲台股再創新高，而航運族群仍是撐盤要角，對此，就有男網友發文，表示玩航運股兩個月，就讓他爽賺年薪，貼文一出，也釣出神人列點精闢分析。（圖／NOWnews資料照片）
▲台股再創新高，而航運族群仍是撐盤要角，對此，就有男網友發文，表示玩航運股兩個月，就讓他爽賺年薪，貼文一出，也釣出神人列點精闢分析。（圖／NOWnews資料照片）

記者黃仁杰／台北報導

2021-12-04 10:11:55

12月台股在連續三個交易日的反彈後，3日大盤走勢並因部分權值股拉回、未能延續之前的強勁反彈，終場以下跌27.74點，收在17697.14點，成交值3275.67億元，周線收紅。永豐投顧分析，就技術面來看，台股穩定依照原來軌道前進，在突破下降壓力線後，多方穩占優勢，上週面臨omicron亂局，但是買盤力撐，日K連紅吞噬11月26日的長黑，並且重新站穩17600點，年終行情不變。

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安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，近期台股走勢相對震盪，主要是受到市場對於美國升息步調可能加快的預期、反應相對之前要來得強烈，另外，根據證交所統計，最近一周，除了11月30日當天成交量來到4509億元外，其餘四個交易日在3018億元到3905億元不等，在外資動向上，最近五個交易日外資累積買超逾180億元，亦為支撐市場的動能。

永豐投顧則說明，美國股市主要指數唯有費城半導體收紅，顯示美國市場受到新病毒衝擊，但市場仍偏好風險。印度、俄羅斯與南韓等上揚，顯示國際資金並未因為新病毒有太大反應，從新興市場撤出，過去兩年為病毒而避險的資金都錯失獲利機會，不能重蹈覆轍。

類股表現上，永豐投顧進一步表示，傳產電子分庭抗禮，但是重演疫情劇碼。航運股大漲7.6%，新病毒可能造成防疫措施收緊，不利物流，運價看俏，貨櫃大漲10%以上，航空股回檔。半導體漲3%，聯電與美光和解，明年1Q代工價看漲，記憶體又預期提前止穩，台積電漲2%，聯電漲9%，南亞科漲7%。零組件漲3%，伺服器看好，零組件跟進，健策漲10%，欣興漲2%。

展望後市，永豐投顧認為，台股偏多，指數區間看17500點至17800點。電子股次族群輪動，漲多回檔可進；傳產股航運較為突出，有獲利支持，特別留意。

而蕭惠中指出，在資金動能上，時序上開始步入年底的長假，交投多少可能受到外資放假等影響而相對清淡。在基本面部分，儘管近期市場對於美國聯準會升息步調的預期心理，以及新種病毒的出現，但對台股後市看法仍抱持正向。在相對看好題材上，半導體相關，以及供需相對吃緊的次產業或題材等，仍是列為優先布局的選項。

蕭惠中建議，應聚焦明年展望明確的成長股，選股不選市，關注產業包含 ABF 載板、矽晶圓﹑晶圓代工、高速傳輸趨勢，以及汽車電子等。

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