omicron不亂買氣！台股周線收紅　專家看好航運、半導體

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永豐投顧則說明，美國股市主要指數唯有費城半導體收紅，顯示美國市場受到新病毒衝擊，但市場仍偏好風險。印度、俄羅斯與南韓等上揚，顯示國際資金並未因為新病毒有太大反應，從新興市場撤出，過去兩年為病毒而避險的資金都錯失獲利機會，不能重蹈覆轍。
類股表現上，永豐投顧進一步表示，傳產電子分庭抗禮，但是重演疫情劇碼。航運股大漲7.6%，新病毒可能造成防疫措施收緊，不利物流，運價看俏，貨櫃大漲10%以上，航空股回檔。半導體漲3%，聯電與美光和解，明年1Q代工價看漲，記憶體又預期提前止穩，台積電漲2%，聯電漲9%，南亞科漲7%。零組件漲3%，伺服器看好，零組件跟進，健策漲10%，欣興漲2%。
展望後市，永豐投顧認為，台股偏多，指數區間看17500點至17800點。電子股次族群輪動，漲多回檔可進；傳產股航運較為突出，有獲利支持，特別留意。
而蕭惠中指出，在資金動能上，時序上開始步入年底的長假，交投多少可能受到外資放假等影響而相對清淡。在基本面部分，儘管近期市場對於美國聯準會升息步調的預期心理，以及新種病毒的出現，但對台股後市看法仍抱持正向。在相對看好題材上，半導體相關，以及供需相對吃緊的次產業或題材等，仍是列為優先布局的選項。
蕭惠中建議，應聚焦明年展望明確的成長股，選股不選市，關注產業包含 ABF 載板、矽晶圓﹑晶圓代工、高速傳輸趨勢，以及汽車電子等。