半夜敲門喊「要性愛」！女大生嚇壞 北市警拘捕恐怖鄰居
1位就讀世新大學的馬來西亞籍林姓女大生，在租屋處遇到恐怖鄰居，頻頻上門騷擾，更在半夜敲門喊「我要找性愛」。女大生驚嚇報警，台北市警方今（4）日凌晨將嫌犯拘捕到案，依照性騷擾、恐嚇罪嫌送辦。
編輯中心/綜合報導
2021-12-04 11:01:58
林姓女大生在Dcard論壇發文，透露自己的遭遇，還標註「求上新聞」，看得出來受得驚嚇不輕。女大生表示，剛搬來現今的租屋處時，樓下1位男鄰居直接上來開門，問對方有什麼事嗎，鄰居只說「以為沒人住」。不料之後男鄰居三不五時就來敲門，明明沒事卻持續搭話。
更誇張一次是日前晚上，男鄰居又來敲門，透過門上貓眼往房內窺探，在門口不斷徘徊，嚷嚷著說「我要找性愛，我要找性愛」。女大生不堪其擾，忍無可忍，遂報警處理。
警方今日凌晨將嫌犯拘捕到案，警方表示，30歲的林姓男嫌犯供稱，自己一時衝動才會去敲女大生的門。警方訊後報請將嫌犯限制住居，每日必須到派出所報到，並依性騷擾、恐嚇罪嫌送辦。文山第一分局呼籲，民眾如遇性騷擾事件一定要勇敢報警處理，不要姑息。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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