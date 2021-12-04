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半夜敲門喊「要性愛」！女大生嚇壞　北市警拘捕恐怖鄰居

▲一位女大生遇到恐怖鄰居，頻頻上門騷擾，半夜喊「我要性愛」。警方今（4）凌晨將嫌犯拘捕，依照性騷擾、恐嚇罪嫌送辦。（圖／翻攝Dcard）
▲一位女大生遇到恐怖鄰居，頻頻上門騷擾，半夜喊「我要性愛」。警方今（4）凌晨將嫌犯拘捕，依照性騷擾、恐嚇罪嫌送辦。（圖／翻攝Dcard）

編輯中心/綜合報導

2021-12-04 11:01:58

1位就讀世新大學的馬來西亞籍林姓女大生，在租屋處遇到恐怖鄰居，頻頻上門騷擾，更在半夜敲門喊「我要找性愛」。女大生驚嚇報警，台北市警方今（4）日凌晨將嫌犯拘捕到案，依照性騷擾、恐嚇罪嫌送辦。

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林姓女大生在Dcard論壇發文，透露自己的遭遇，還標註「求上新聞」，看得出來受得驚嚇不輕。女大生表示，剛搬來現今的租屋處時，樓下1位男鄰居直接上來開門，問對方有什麼事嗎，鄰居只說「以為沒人住」。不料之後男鄰居三不五時就來敲門，明明沒事卻持續搭話。

更誇張一次是日前晚上，男鄰居又來敲門，透過門上貓眼往房內窺探，在門口不斷徘徊，嚷嚷著說「我要找性愛，我要找性愛」。女大生不堪其擾，忍無可忍，遂報警處理。

警方今日凌晨將嫌犯拘捕到案，警方表示，30歲的林姓男嫌犯供稱，自己一時衝動才會去敲女大生的門。警方訊後報請將嫌犯限制住居，每日必須到派出所報到，並依性騷擾、恐嚇罪嫌送辦。文山第一分局呼籲，民眾如遇性騷擾事件一定要勇敢報警處理，不要姑息。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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