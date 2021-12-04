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美又增5州發現Omicron　頭號威脅仍是Delta

▲美國又增5州通報首度發現COVID-19病毒變異株Omicron病例，但Delta變異株仍是美國最主要的威脅。圖為伊利諾州一處免費病毒篩檢站。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國又增5州通報首度發現COVID-19病毒變異株Omicron病例，但Delta變異株仍是美國最主要的威脅。圖為伊利諾州一處免費病毒篩檢站。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-12-04 11:28:24

（中央社華盛頓3日綜合外電報導）美國今天又增5州通報首度發現COVID-19病毒變異株Omicron病例；疾病管制暨預防中心（CDC）主任瓦倫斯基說，Omicron是當下新聞頭條，但Delta變異株仍是美國最主要的威脅。

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瓦倫斯基（Rochelle Walensky）今天在白宮簡報會中作上述表示。多名專家擔心，寒冬加上年底假期會讓COVID-19（2019冠狀病毒疾病）進一步擴散。

路透社報導，科學家正在調查傳染力強的Omicron變異株的影響，並探究Omicron造成的病情是否會比先前出現的Delta等變異株輕微。

密蘇里、猶他、內布拉斯加、馬里蘭和賓夕法尼亞等5個州今天也通報首度發現感染Omicron確診病例。

密蘇里州還在等待疾管中心確認聖路易市（St. Louis）一名居民是否確診，此人最近曾在國內旅行。

猶他州衛生廳在推特（Twitter）表示，州內的Omicron病例是透過實驗室對COVID-19陽性樣本做基因定序所發現。

內布拉斯加州通報6例確診。衛生廳表示，其中只有1人打過疫苗，但6人都不須住院。

馬里蘭州州長霍根（Larry Hogan）宣布州內首度發現3例感染Omicron確診，3名病患都未住院。

賓州衛生官員說，費城一名不到40歲的男子驗出Omicron陽性反應。

瓦倫斯基和相關專家都說，防止COVID-19擴散的最好方法仍是接種疫苗，無論是對抗何種變異株。

目前全世界約有40國發現Omicron蹤跡。在美國，除上述新增5州外，先前在加州、科羅拉多、夏威夷、明尼蘇達、紐約等州都已發現病例。（譯者：紀錦玲/核稿：曾依璇）1101204

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