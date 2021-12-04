拯救西門町人氣！Kitty、布丁狗大集合 巨型扭蛋機亮相
延續去年「西門PLAY樂購町」活動，今年「西門PLAY樂購町」從110年12月3日至111年1月9日，再次回歸西門町商圈，希望透過舉辦一系列精彩有趣的活動，來提高西門町商圈的人氣，這次特別跟三麗鷗明星角色合作，包括「Hello Kitty」、「布丁狗」、「美樂蒂」、「雙星仙子」、「大耳狗喜拿」五大超人氣角色，這次都會一同在西門町商圈大集結，打造5座大型聖誕應景裝置與特色祈福樹，甚至還有大禮物造型三麗鷗限定主題店，將西門町商圈變成夢幻聖誕世界！
記者劉雅文／台北報導
2021-12-04 11:24:01
這次活動亮點包含，一出站絕對不會錯過的「扭扭樂聖誕樹」，高達6米的巨型聖誕樹與2米高Hello Kitty雪人，聖誕樹結合了扭蛋機功能，會送出超過萬份限定好禮與活動限定週邊商品給到場民眾，是台北市政府與西門町「百大樂購商家」合作，扭蛋內裝有三麗鷗與「西門PLAY樂購町」合作限定贈品、西門町百大樂購商家好禮及折價券等，超過萬份好禮及大獎。
另外，還有「好朋友聖誕糖果屋」兼具大型裝置與活動舞台，能讓民眾與布丁狗一起開唱玩樂到明年；「星願祈福樹」則是能讓民眾留下對好朋友的祝福，讓雙星仙子將你的星願掛高高，祝福聖誕節與新的一年都能心想事成。
不只這樣，於成都路與中華路交叉口的「星願音樂水晶」，為節日增添可愛浪漫的白色聖誕氛圍；於六號出口後側的「歡樂禮物雪橇」，能讓民眾與美樂蒂一起搭上雪橇，在西門町選購要送給好友的聖誕禮物；中華路與峨眉街口的「雪花天空鞦韆」則是可以跟大耳狗一起飛上西門町商圈的天空。
每週六、日更安排了精彩的展演活動如演唱會、三麗鷗明星拍照見面會、偶像見面會及舞蹈大賽等不同活動，邀請民眾到西門町商圈拿好禮、玩不停，與三麗鷗最萌的夢幻角色歡度最可愛的聖誕節與跨年！