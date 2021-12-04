賴清德稱萊劑不是毒藥 朱立倫感嘆：副總統變萊劑藥頭
副總統賴清德昨日公投宣講萊克多巴胺不是毒藥，如果真的毒性比搖頭丸強大，那藥頭賣萊克多巴胺就好了？國民黨主席朱立倫今（4）日表示，曾幾何時中華民國的副總統變成萊劑的藥頭？這個比喻跟農委會主委陳吉仲講說豬吃萊劑等於人吃健康食品又有什麼兩樣？事實上，它是禁藥，它在台灣是禁止使用的。
記者余祥／台北報導
2021-12-04 11:21:01
朱立倫今日上午進行公投宣講，被問及賴清德的說法，朱立倫說，如果照賴副總統這樣的講法，不就開放萊克多巴胺就好了嗎？就大聲的告訴大家，所有的台灣農民通通可以用萊劑，台灣以後通通都吃萊豬，請你大聲說出來。
至於無黨籍立委林昶佐罷免成案，將在明年投票，朱立倫說，國民黨尊重中正萬華地區民眾的民意，一切以民意為準。前一段時間也都是非國民黨體系在運作，還是尊重在地的民意，現階段全力的拚公投。
有關民進黨立委高嘉瑜被家暴，引發民進黨網內互打，朱立倫說，對於所有暴力是強力的譴責，包括肢體暴力、透過網路的言語暴力，這個背後很多是綠營的網軍。蔡總統真的應該站出來，好好的制止這樣的行為，甚至要檢討一下為什麼綠營執政變成網軍治國？網路世界這樣子的言語暴力或網路暴力，實在是嚴格要禁止的。