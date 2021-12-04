時力公投民調　51%反對萊豬進口、39%同意中油三接遷移

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賴嘉倫指出，萊豬的本質就是食安議題，政府多次表示若台灣禁止萊豬進口，將會難以加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），甚至影響台美關係，此種說法無法認同，且近5成民眾也不認同進口萊劑肉品是加入CPTPP的必要條件。政府宣稱不開放美豬，就無法申請加入CPTPP，但英國已於今年1月21日申請加入CPTPP，9月28日也已進行首次入會談判，英國並未開放萊豬進口。且CPTPP會員國澳洲也僅在火雞肉項目有開放含萊劑肉品進口，顯然有無進口含萊克多巴胺之豬肉，與能否加入CPTPP無直接關聯性。「面對反萊豬公投，時力建議是萊豬是否進口，請政府先做好食安把關，讓國人安心後再來談。」
針對公投綁大選的部分，44.8%的受訪者表示，不論有同票意願都支持公投綁大選。對於「世界有多少民主國家是強制規定公投與大選要分開舉行」有14.0%民眾清楚暸解，其餘42.7%表示不知道，另有43.3%民眾回答錯誤。
時力副秘書長暨發言人張衞航說明，時代力量支持公投綁大選，是基於本黨長期主張還權於民的理念，希望藉由公投綁大選，促進議題討論與投票率，並鼓勵民眾直接參與重大公共政策。從2018大選及公投合併的經驗來看，政府該做的應是檢討改善選務流程並妥善規劃，而非倒果為因地將公投亂象歸咎於綁大選之上，而民調也顯示4成民眾的認為選務規劃不當是造成投票亂象的主因，希望政府能釐清公投亂象的真正成因，公投綁大選不該成為選務混亂的代罪羔羊。
在重啟核四議題上，51.8%受訪者表示不論有同票意願與否，都反對核四重啟。在調查民眾對於核能安全的想法，有49.6%認為「雖然有許多國家使用核電，但台灣的斷層和地震都多，讓人有安全疑慮」，12.2%表示「雖然有許多國家使用核電，但對台電的安全把關沒信心」，顯示近6成2的民眾對核能安全有疑慮。
時力黨主席陳椒華表示，不論從科學角度、安全檢測、預算效益來看，核四完全沒有重啟的條件。沒有核安就沒有核電，從客觀的民調數據來看，不論是從天然的地質因素還是人為方面對台電安全把關的信心程度，有高達6成的民眾對台灣的核能安全沒有信心，包含臺大地質系及中研院地質所的教授都曾表示，目前的核四再補強也無法應對已知的地層結構威脅，而核四廠距離雙北首都圈不到30公里又鄰近都會區，台灣實在沒有能力承擔任何一點閃失，加上核四長期反覆復工停工，2014年封存前尚未完工，也未通過驗收。基於上述科學面、事實面等資訊，台灣真的沒有本錢再繼續使用核電，核四該做的是拆除解編，絕非重啟商轉。
針對珍愛藻礁的議題，關於政府目前提出「三接外推方案」的敘述，有35.6%民眾「沒聽過三接外推方案」、27.9%表示「政府今年提出，但還不知能否通過環評」；39.6%民眾同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域。
賴嘉倫指出，三接外推方案或甚至第三天然氣接收站選址於桃園觀塘一事，嚴重欠缺資訊公開揭露及公民參與等民主程序的落實。而這也是保護藻礁事件延燒成「粉紅風暴」的關鍵。當政府輕視政策或開發案形塑過程中的公民參與討論及資訊公開，選擇以粗暴方式扼殺民意，最後只是讓公民抗爭越演越烈。而這樣假借民主外衣，實為專擅決定興建地點的三接，破壞的不僅是藻礁，更是台灣的民主。時代力量認為三接遷離大潭藻礁公投一案應予以支持。
本次調查是委託台灣指標調研公司，於11月22至28日採市話隨機抽樣調查，完成1,068份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3.0%，依戶籍地、性別、年齡和教育程度加權處理。