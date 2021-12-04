NBA／勇士復仇！團隊共飆進19顆三分球　斬斷太陽18連勝

金州勇士今日回到主場和鳳凰城太陽再度交手，一改之前的低迷，超級球星Stephen Curry此役手感回溫，攻下23分5籃板5助攻，全隊飆進19顆三分球，終場以118:96取勝，終結對手的18連勝。

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上一場打出本季最糟一戰，Curry這一場試圖做出反擊，開賽就命中三分，為勇士打進第一球，不過首節打得最活躍的還是Andrew Wiggins，他4分鐘內就拿到7分。該節尾聲，Juan Toscano-Anderson隔扣JaVale McGee引燃全場氣氛，隨後Nemanja Bjelica連得5分，讓勇士取得28:21領先。

次節一開始Curry完成「三分打」，但之後太陽進行猛烈的反擊，頻頻獲得罰球機會，再加上勇士命中率有所下滑，雙方前兩節獲得罰球比為20:2，勇士以51:48些微領先。

易籃再戰後，面對太陽步步進逼，Wiggins站了出來，遠投近切讓球隊得以保持領先，接著Curry退場後，勇士第二陣容加強防守，製造了攻防轉換的機會，反而打出一波高潮，該節勇士29:20淨勝9分，以12分之差進入到末節。

末節初勇士替補球員打得相當不錯，Gary Payton Jr.、Bjelica和Anderson輪流貢獻好球，讓球隊拉開比數拉開到20分以上，最後5 分鐘時雙方紛紛開始走馬換將，比賽至此也大致底定。

Curry 本場表現雖然稱不上是非常優異，但至少比前一次交手時有所回升，他20投8中，命中了6顆三分球，斬獲23分，生涯總得分突破了19000分大關；Wiggins此役也跳出來砍下19分，Draymond Green得到9分9籃板9助攻。球隊替補球員一共得到51分，是重要的制勝關鍵。