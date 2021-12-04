NBA／勇士復仇！團隊共飆進19顆三分球　斬斷太陽18連勝

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次節一開始Curry完成「三分打」，但之後太陽進行猛烈的反擊，頻頻獲得罰球機會，再加上勇士命中率有所下滑，雙方前兩節獲得罰球比為20:2，勇士以51:48些微領先。
易籃再戰後，面對太陽步步進逼，Wiggins站了出來，遠投近切讓球隊得以保持領先，接著Curry退場後，勇士第二陣容加強防守，製造了攻防轉換的機會，反而打出一波高潮，該節勇士29:20淨勝9分，以12分之差進入到末節。
末節初勇士替補球員打得相當不錯，Gary Payton Jr.、Bjelica和Anderson輪流貢獻好球，讓球隊拉開比數拉開到20分以上，最後5 分鐘時雙方紛紛開始走馬換將，比賽至此也大致底定。
Curry本場表現雖然稱不上是非常優異，但至少比前一次交手時有所回升，他20投8中，命中了6顆三分球，斬獲23分，生涯總得分突破了19000分大關；Wiggins此役也跳出來砍下19分，Draymond Green得到9分9籃板9助攻。球隊替補球員一共得到51分，是重要的制勝關鍵。
太陽方面，主控Chris Paul得到12分8助攻，中鋒Deandre Ayton在禁區打出破壞力，得到23分6籃板；前鋒Jae Crowder砍11分，L.Shamet命中3顆三分球、拿到9分。