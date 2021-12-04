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中國發表「民主」白皮書　批美打壓制度不同國家

▲北京今天發表「中國的民主」白皮書，宣稱民主不是少數國家專利。（圖／翻攝自中國國新辦官網）
▲北京今天發表「中國的民主」白皮書，宣稱民主不是少數國家專利。（圖／翻攝自中國國新辦官網）

中央社

2021-12-04 12:32:14

（中央社台北4日電）美國將於9至10日召開虛擬領袖民主峰會，未獲邀的北京今天發表「中國的民主」白皮書，宣稱民主不是少數國家專利；中共中宣部官員更在會中批評美方，藉民主峰會打壓與其制度不同的國家。

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中國國務院新聞辦公室4日上午舉行記者會，發表「中國的民主」白皮書。

書中聲稱，民主是各國人民的權利，而非少數國家的專利，「一個國家是不是民主，應該由這個國家的人民來評判，而不應該由外部少數人指手畫腳來評判」；哪個國家是否民主，應該由國際社會共同來評判，「而不應該由自以為是的少數國家來評判」。

白皮書又稱，好的民主「絕無國家治理『失靈』、『失效』，國內問題成堆，民主卻是『世界樣板』的荒謬現象」。

白皮書並宣稱，中國的「全過程人民民主」實現了「人民民主和國家意志相統一」，是最廣泛、最真實、最管用的「社會主義民主」。

據中國國新辦官網直播，有外媒在記者會上提問，美國將召開民主峰會，中國今天也發布了這份白皮書，北京當局如何看待「中美正在陷入一場圍繞著民主話語權之爭」的觀點。

中共中央宣傳部副部長、國新辦主任徐麟回應稱，「少數國家以『同我即對、非我即錯』的霸道思維，把其他民主形式視為不民主甚至進行排斥打壓，這本身就是不民主的」。

他並反問，「他們自身民主劣跡斑斑，國內治理一團糟，卻對別國的民主指手畫腳、橫加指責，這難道就是他們標榜的民主嗎？」

徐麟又說，「美國自詡『民主領袖』，組織和操弄所謂『民主峰會』，實為以民主為幌子，對與其社會制度不同、發展模式不同的國家進行打壓遏制，這種假民主之名、行反民主之實的行徑，將是人類民主發展史上的笑話，注定是不得人心的」。（編輯：繆宗翰/周慧盈）1101204

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