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罷免與補選同日　林靜儀盼「雙林」合力終結鬧劇

▲林靜儀期待1月9日的投票，能和林昶佐一起終結國民黨操作的罷免鬧劇。（圖／林靜儀競選總部提供，2021.12.04）
▲林靜儀期待1月9日的投票，能和林昶佐一起終結國民黨操作的罷免鬧劇。（圖／林靜儀競選總部提供，2021.12.04）

記者顏幸如/台中報導

2021-12-04 12:36:32

中選會昨宣告立委林昶佐罷免案成立，訂於明年1月9日投票，恰好與中二選區立委補選同日。民進黨候選人林靜儀今（4日）表示，這段時間已證明陳柏惟的罷免根本是一場鬧劇，大家厭煩了國民黨操弄罷免制度、導致民眾疲於奔命。她期待接下來的投票可以終結鬧劇，和林昶佐在國防外交委員會一起守護台灣。

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距中二立委補選投票剩35天，國民黨候選人顏寬恒今在大肚區成立首個後援會。媒體問及是否與罷免方合作，他表示林昶佐的罷免案在北部、自己的在中部，即使同日投票，還是會按照自己步調，一步一腳印走遍選區。顏寬恒說，他相信選民的智慧與決定、尊重自主判斷，自己資源不足，盡全力做事獲得鄉親支持，就會贏得勝選。
 

▲顏寬恒相信盡全力做事獲得鄉親支持，就會贏得勝選。（圖／林靜儀辦公室提供，2021.12.04）
▲顏寬恒相信盡全力做事獲得鄉親支持，就會贏得勝選。（圖／顏寬恒辦公室提供，2021.12.04）
林靜儀一早到烏日區東園里參加健走活動，由於被罷免的陳柏惟和林昶佐皆在國防外交委員會，她表示很期待選舉之後可以接續陳柏惟，和林昶佐在國防外交委員會一起努力、守護台灣。

林靜儀說，補選過程中人們很清楚看到，陳柏惟在立法院一年九個月的努力，對手遠遠比不上。「這次罷免根本是一場鬧劇，林昶佐的罷免也是鬧劇。人民已經很厭煩國民黨操作罷免制度，導致民眾疲於奔命，希望1月9日的投票，可以一起終結這場鬧劇。」
 

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