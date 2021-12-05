日本訂2022年6月起強制犬貓植晶片　疑慮不安待解

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在這樣的情況下，為了讓這些犬貓能夠馬上被識別飼主身分，強制犬貓必須植入晶片的動物愛護管理法修法日前已在日本國會通過，預計2022年6月上路。
修法正式上路前，環境省3日在由動物專家等人組成的審議會上提出相關政策概要說明。
根據環境省所提概要說明，針對犬貓繁殖者及寵物店等業者，強制對用來販售的犬貓植入晶片，必須在國家資料庫中登錄犬貓性別、品種、毛色及業者名稱等。
另外，一旦飼主在店家購買犬貓時，必須在購買日30天內登錄飼主姓名、住址及電話號碼等資訊。
修法針對已飼養的人、領養人及動保團體等，則要求必須努力配合植入晶片。
不過，3日會議中有人對植入晶片造成動物健康影響抱持不安疑慮，也有人認為，飼主每次變更連絡方式時也要進行登錄變更，手續會不會太過繁雜。
環境省將針對上述疑慮進行檢討，在聽取民眾意見後正式做出決定，於2022年6月修法上路前廣為宣導周知。
環境省表示，晶片大小是直徑約2公釐、長度約1公分的圓柱體，由獸醫師使用注射器植入犬貓體內。
1995年阪神淡路大地震後，因為很多犬貓迷路無法返家，讓日本開始討論晶片植入，並在2019年修正通過動物愛護管理法部分條文。
日本政府希望透過植入晶片讓因災害發生迷路的犬貓可以易於找到飼主，也期待防止飼主任意遺棄。
在這次修法上路前，日本各界也持續推廣晶片植入，以最多人使用的日本獸醫師會的資料庫顯示，目前全日本約有273萬隻犬貓植入晶片。根據一般社團法人寵物食品協會2017年所做調查，推估日本全國飼養犬貓數約1845萬隻。
不過，根據一間承做寵物保險的保險業者2019年所做民調顯示，約69.5%受訪者贊成植入晶片，但也有30.5%的受訪者不贊成，理由是「對寵物來說很可憐」、「擔心植入晶片後的寵物狀況」。（譯者：黃名璽/核稿：盧映孜）1101204