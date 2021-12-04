情慾戲激舔精壯男演員　安妮曝心聲：真的不好吃

電影《詭祭》演員曹晏豪（左起）、鍾瑶、安妮、阮承恩都戴上吸血鬼獠牙。（圖／《詭祭》提供）
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電影《詭祭》演員曹晏豪（左起）、鍾瑶、安妮、阮承恩都戴上吸血鬼獠牙。（圖／《詭祭》提供）
記者臺孝婷/綜合報導
2021-12-04 13:11:03
台荷共同合作的電影《詭祭》入選日內瓦歷史最悠久的電影節FUTURE IS SENSIBLE單元，也是導演王洪飛（David Verbeek）的作品。由安妮、鍾瑶、曹晏豪、阮承恩、荷蘭演員Mason（薛斯布隆）合力演出，電影取景台灣各地美景，本片除獲得荷蘭電影基金會補助支持，並與台北市電影委員會及高雄人聯合出品，同時也是文化部影視及流行音樂產業局 FILM IN TAIWAN 的補助案。昨（3）日於台北威秀影城舉辦首映記者會，現場眾星雲集，除主要演員外，還有多位特別演出的演員，包括蔡明修、牛奶兒、刺刺、魯文學、楊震、小露璐(林品蓁)都現身記者會現場同歡。
鍾瑶在電影中與荷蘭演員有一場海邊沙灘上與Mason（薛斯布隆）也有一場激情戲，雖然畫面唯美，實際上卻是「風大、浪大、全身都沙」，鍾瑶那場戲拍到天黑、在沙灘上滾很不舒服。那場戲末段才到現場探班的曹晏豪，則是因應劇情需求（三角戀）而預先培養吃醋情緒，也被同劇演員笑說「他們都做完了你才來！」而身材精壯的演員刺刺，最初以為這部戲需全英文演出、還擔心自己英文能力，沒想到最後演出時一句台詞都沒有，最重要片段是跟鍾瑤與安妮同框演出情慾戲，還要由安妮舔他的身體，刺刺被笑說「你不用台詞、只靠身材就夠了」，安妮則回：「但人的身體真的不好吃。」 ▲安妮大秀好身材。（圖／《詭祭》提供） 聊到最初試鏡，勾起大家許多回憶時，當時鍾瑶首支試鏡帶是在工作空檔錄製、頂著大濃妝，傳給導演David後，本來覺得不適合、甚至沒看完影片，當時許多演員試鏡也都沒入選。數月後導演來臺親面鍾瑶，結束時驚艷大嘆：「這麼優秀的演員為什麼現在才讓我看到？」晏豪的試鏡片是在一片灰牆前用英國口音說笑話，當時幾個製片人看過馬上異口同聲：「就是他了！」而關於安妮飾演的「安納塔西亞」一角，製片方希望推薦在台優秀藝人，導演急問：「怎麼可能在開拍前一個月，在台灣找到會中文、能演、還有富二代特質的俄羅斯女藝人？」隔天安妮來試鏡，一進門後大家就被她自然爽朗又有禮貌的個性吸引，美艷可愛的她立即擄獲團隊的心。阮承恩最後入組，是劇組執行製片的研究所同學，因導演最重演員特質、不全然考慮知名度，便邀阮承恩試鏡。當時導演親自對戲、並用手機拍攝，結束後團隊看了大笑，導演說：「就是他了」，並解釋：連電影人看了都能大笑、更何況只是手機螢幕上。而最後也證實阮承恩是這部片的笑點擔當。 ▲曹晏豪（左）和鍾瑶大拚演技。（圖／《詭祭》提供）