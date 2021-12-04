羅大佑重啟「人與人的交流」　40年後回到原點

羅大佑「宜花東鹿」戶外演唱會台北安可場即將在今（5）日下午5點線上直播免費看，羅大佑日前接受訪問時，回憶起去年夏天起跑的「宜花東鹿」戶外巡迴演唱會，他透露在高雄鹿港天后宮的那一場最令他感動，彷彿40幾年的演藝生涯匯聚在一場90分鐘的表演內。
記者吳雨婕/綜合報導
2021-12-04 13:29:57
羅大佑1982年發行的首張個人專輯《之乎者也》中的第一首歌曲就是《鹿港小鎮》，其歌曲寫的是在地人的信仰和成長，因此鹿港這個地方，對他來說別具意義。談起鹿港演唱會，他感性說：「40多年以後再回到鹿港天后宮前面表演，跟天后宮的歷史、鹿港這個地方和人連結，是非常動人的一刻，尤其唱到《鹿港小鎮》的時候。」他也笑說：「那天現場的小攤、店家好像都不用做生意一樣，都跑出來看，那種感覺很接地氣、很舒服！」
提起「宜花東鹿」演唱會的來由，羅大佑表示去年因為疫情，社會陷入不安，也不敢舉辦聚眾演出，因此以線上直播方式，用音樂的力量重啟人與人之間的交流。而特地選在宜蘭、花蓮、台東、鹿港四地，他也說：「這些都是平常沒有演唱會的地方，但可以把人跟土地、音樂的連結表達的很淋漓盡致，我們的觀眾最主要來自地方，所以我們把音樂獻給地方，我們也相信音樂是從土地長出來的。」