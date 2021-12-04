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全面提供民眾接種疫苗　4廠牌1、2劑皆可至醫療院所預約

▲指揮中心宣布全面提供民眾接種疫苗，4廠牌無論是施打第一劑、第二劑均可。同時開放莫德納追加劑，民眾可至指定醫療院所預約。（圖／指揮中心）
▲指揮中心宣布全面提供民眾接種疫苗，4廠牌無論是施打第一劑、第二劑均可。同時開放莫德納追加劑，民眾可至指定醫療院所預約。（圖／指揮中心）

編輯中心/綜合報導

2021-12-04 14:25:32

中央流行疫情指揮中心今(4)日表示，全面提供民眾疫苗預約接種，4廠牌包括BNT、AZ、莫德納以及高端疫苗，無論是要施打第一劑或第二劑，都可以直接前往指定合作醫療衛生院所，安排預約接種，無需通過1922公費疫苗預約平台。

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除了全面開放4廠牌疫苗接種第一劑與第二劑，第一劑施打AZ疫苗者，也開放混打BNT或莫德納疫苗，而追加劑第三劑的莫德納疫苗，也一樣在開放範圍。

▲第17期疫苗預約對象與時程。（圖／指揮中心）
▲第17期疫苗預約對象與時程。（圖／指揮中心）
同時疫苗預約平台將規劃進行第17期預約，相關對象及期程如下：

一、 符合資格對象，今年12月5日上午6時前已意願登記/混打意願登記民眾，且符合下列任一條件：

(一) BNT第一劑：12歲以上民眾[即2009/12/9(含)前出生]。
(二) BNT第二劑：11月11日(含)前已接種BNT第一劑18歲以上民眾[即2003/12/31(含)前出生]。
(三) AZ第一劑：18歲以上民眾[即2003/12/9(含)前出生]。
(四) AZ第二劑/第二劑混打BNT疫苗：10月14日(含)前已接種AZ第一劑18歲以上民眾[即2003/12/9(含)前出生]。

二、 預約分流時程：

(一) BNT 疫苗：12月6日上午10時至12月7日中午12時。
(二) AZ疫苗：12月6日下午2時至12月7日中午12時。

三、 施打時程：12月9日至12月15日。

指揮中心說明，預約平臺對象將於12月5日下午2時起，陸續收到提醒簡訊，請記得依預約分流時間進行預約；如為已接種第一劑AZ疫苗之民眾，請依欲選擇之第二劑疫苗種類分流時間，進行預約；預約當日如遇啟動流量管制亦請配合依序排隊耐心等候預約。後續將視疫苗供應期程調整接種場次，籲請民眾屆時準時前往接種。

指揮中心提醒，由於10月1日起亦開始接種流感疫苗，依我國衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)建議，接種流感疫苗應與COVID-19疫苗間隔至少7天，請民眾前往接種COVID-19第二劑疫苗前，應備妥「COVID-19疫苗接種紀錄卡」及健保卡，並於接種前評估時說明過往疫苗接種史，以利醫生評估。

此外，未滿18歲對象，請由家長(或法定代理人、監護人及關係人等)陪同前往合約醫療院所或接種站接種，並由本人與家長於現場共同簽署意願同意書；18歲至未滿20歲民眾，如自行前往接種，請持家長簽具之意願同意書，若由家長陪同前往接種，請本人與家長於現場共同簽署意願同意書。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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