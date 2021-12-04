稱虛擬貨幣是假議題？郭董：還不足成為議題

鴻海創辦人郭台銘今（4）日快閃出席富佳生技於「2021台灣醫療科技展」的展位時指出，虛擬貨幣是「假議題」，不過他後續也在臉書上發文澄清，表示自己的說法並不完整，並強調虛擬貨幣「還不足成為議題，論『假議題』是過度的說法。」
記者黃仁杰／台北報導
2021-12-04 14:32:07
近期虛擬金融商品不斷革新，除了虛擬貨幣外，NFT與元宇宙概念更在今（2021）年竄起。鴻海創辦人郭台銘今日快閃「2021台灣醫療科技展」富佳生技展區，在致詞時提到，元宇宙與虛擬貨觀念與應用，雖然在致詞時郭指出，「虛擬貨幣是假議題」，不過他事後則在臉書上發文澄清。
「貨幣永遠無法去中心化，以及虛擬貨幣是假議題的說法，現場的說法不完整，為避免誤會，完整補充」，郭台銘指出，元宇宙概念還需要5至10年，甚至更長時間的落實，相關應用仍有很長的路要走，發展的過程的確有很多研發商機，「但過度吹捧在應用端，由於消費者體驗仍有很大的改善空間，所以談應用爆發目前並不實際」。
而針對虛擬貨幣，郭台銘則說，虛擬貨幣市場良莠不齊，仍有極大的投機性，虛擬貨幣與NFT等提供虛擬世界的交易供需，但下一步還需要和實體世界、實體經濟有結合面，才能真正成為融入大眾的生活。
「目前很多人問我怎麼看待虛擬貨幣對整體經濟與工商業發展，我認為『還不足成為議題』，論『假議題』是過度的說法，在此修正」，郭台銘也認為，主流貨幣金融將無法去中心化，部分虛擬貨幣會形成一種資產形式，但全球金融是無法被去中心化的方式取代。