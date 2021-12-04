選舉有吃又有拿？中二特殊文化顏寬恒、林靜儀這麼看

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顏寬恒指對手不僅動員整個國家機器打他，連司法機關都是兩套標準。對於26位民眾因舉辦或參與餐會，被檢警調疲勞訊問，他感到不捨，「民進黨最近2千場公投宣講，司法機關有沒有以同樣標準檢視？我們就來看他們今晚吃什麼、送什麼，拿什麼東西？」他透露很多支持者如今噤若寒蟬，因此向選民喊話：「雖然沒米粉可吃、天冷連一口湯都沒得喝，沒關係！讓對手吃更好、我們吃差一點。」
顏寬恒批評民進黨透過檢警調偵辦製造綠色恐怖：「法律沒有一致性，要叫百姓相信誰？這些年，大家好不容易建立對司法的信任度，在這次選舉全部打破。」
對手陣營指中二區有「隱形恐懼」，顏寬恒認為這說法「既奇怪又好笑，根本是自導自演」，他說對手以說故事手法故弄玄虛、製造恐慌，中二選區的確有隱形恐懼：「綠色恐怖已經蔓延，大家都感受到了。」
民進黨候選人林靜儀則指，很多選民確實感到恐懼、怕表態會被做記號。她說：「無論是不敢表態，或透過隱晦方式參加提供特殊餐點的聚會，這些都不正常。」
林靜儀說，民主制度就是公開透明進行政策宣示與說明，讓選民有機會聽到不同陣營的主張與見解：「如果參加某邊的政治活動，就會感到害怕或不放心，或被打電話提醒，這是不正常的地方政治，我們希望透過補選，一起改變這選區的政治文化。」