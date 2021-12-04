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選舉有吃又有拿？中二特殊文化顏寬恒、林靜儀這麼看

▲林靜儀認為，選民不敢表態政治立場或隱晦參加特殊餐會，都是不正常的選舉現象。（圖／林靜儀競選總部提供，2021.12.04）
▲林靜儀認為，選民不敢表態政治立場或隱晦參加特殊餐會，都是不正常的選舉現象。（圖／林靜儀競選總部提供，2021.12.04）

記者顏幸如/台中報導

2021-12-04 14:46:17

中二立委補選，多位參與地方餐會的里長與民眾被檢警調約談，國民黨候選人顏寬恒痛批綠色恐怖，並要大家以同樣標準檢視民進黨的公投宣講「今晚看他們吃什麼、送什麼？」林靜儀則指，無論是參與特殊的餐點聚會或選民不敢表態政治立場，都是地方政治不正常的現象，必須要改變。

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顏寬恒今（4日）上午在大肚區成立首個後援會，由台中市議員林汝洲擔任後援會長，父親顏清標、地方紅派的國民黨台中市黨部主委林敏霖都出席站台。

顏寬恒指對手不僅動員整個國家機器打他，連司法機關都是兩套標準。對於26位民眾因舉辦或參與餐會，被檢警調疲勞訊問，他感到不捨，「民進黨最近2千場公投宣講，司法機關有沒有以同樣標準檢視？我們就來看他們今晚吃什麼、送什麼，拿什麼東西？」他透露很多支持者如今噤若寒蟬，因此向選民喊話：「雖然沒米粉可吃、天冷連一口湯都沒得喝，沒關係！讓對手吃更好、我們吃差一點。」
 

▲顏寬恒在大肚區成立首個後援會，父親顏清標（右一）全程站台。（圖／顏寬恒辦公室提供，2021.12.04）
▲顏寬恒在大肚區成立首個後援會，父親顏清標（右一）全程站台。（圖／顏寬恒辦公室提供，2021.12.04）
顏寬恒批評民進黨透過檢警調偵辦製造綠色恐怖：「法律沒有一致性，要叫百姓相信誰？這些年，大家好不容易建立對司法的信任度，在這次選舉全部打破。」

對手陣營指中二區有「隱形恐懼」，顏寬恒認為這說法「既奇怪又好笑，根本是自導自演」，他說對手以說故事手法故弄玄虛、製造恐慌，中二選區的確有隱形恐懼：「綠色恐怖已經蔓延，大家都感受到了。」

民進黨候選人林靜儀則指，很多選民確實感到恐懼、怕表態會被做記號。她說：「無論是不敢表態，或透過隱晦方式參加提供特殊餐點的聚會，這些都不正常。」

林靜儀說，民主制度就是公開透明進行政策宣示與說明，讓選民有機會聽到不同陣營的主張與見解：「如果參加某邊的政治活動，就會感到害怕或不放心，或被打電話提醒，這是不正常的地方政治，我們希望透過補選，一起改變這選區的政治文化。」

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