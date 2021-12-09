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以為月經又來了！55歲停經女大出血　竟是子宮內膜癌搞鬼

▲以為月經又來了！55歲停經女大出血，竟是子宮內膜癌在搞鬼。 （圖／ingimage）
▲以為月經又來了！55歲停經女大出血，竟是子宮內膜癌在搞鬼。 （圖／ingimage）

記者劉雅文／台北報導

2021-12-09 14:07:19

一名55歲王女士在2年前停經，近2個月陰道又開始出血，讓她誤以為月經又來了，所以不以為意，直到她發現出血情形越來越嚴重，於是前往醫院就診，國泰醫院醫師幫他做超音波檢查，才發現她的子宮內膜厚度達1.5公分，緊急進行子宮內膜切片，化驗結果竟呈現惡性，即所謂的子宮內膜癌。

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國泰綜合醫院婦產科主治醫師黃家彥，進一步幫王女士安排電腦斷層及核磁共振檢查，判斷為早期子宮內膜癌，所幸發現得早，在醫師的建議之下，王女士接受了微創手術合併前哨淋巴結切片技術，且手術順利完成。個案術後的病理報告也確認為第一期(早期)的子宮內膜癌，不過在成功手術後，追蹤也相當順利，並沒有出現淋巴水腫的後遺症。

黃家彥醫師提醒，子宮內膜癌最常見的症狀是子宮異常出血及停經後出血。子宮內膜癌的發生危險因子有初經早、停經晚、未曾生育、肥胖、糖尿病、乳癌患者接受Tamoxifen治療、多囊性卵巢症候群等等，提醒民眾一旦停經之後，不可以小看出血問題，建議必須由專業婦產科醫師檢查，來排除惡性子宮頸癌或是子宮內膜癌的可能。

停經後的子宮內膜在超音波下不應該超過0.5公分，如果大於0.5公分加上病患有異常出血的情形，必須進一步接受子宮內膜切片或刮搔手術，來確定子宮內膜是否有病變。子宮內膜癌經由診斷之後，建議必須接受進一步檢查，了解腫瘤侵犯的範圍，並排除腫瘤轉移的可能性，這時候除了常規的抽血及肺部X光檢查之外，還需接受電腦斷層及核磁共振檢查。

另外，黃家彥解釋，子宮內膜癌分為四期，第一期是指腫瘤侷限在現在子宮本體，第二期是指腫瘤侵犯到子宮頸，第三期是指腫瘤侵犯到卵巢或輸卵管、陰道或子宮頸旁組織，或是淋巴結，第四期是指腫瘤產生遠端轉移，所幸大部分(70%)的子宮內膜癌都是第一期。

醫師也提到，根據美國NCCN及台灣國衛院的治療準則，基本上所有能接受手術的病患皆應先接受手術，手術的範圍包括全子宮、雙側卵巢輸卵管、雙側骨盆淋巴結、以及主動脈旁淋巴結切除手術。如果手術前電腦斷層及核磁共振檢查判斷為早期的癌症，子宮沒有過大，骨盆腔沒有沾黏，則可以考慮進行微創手術。

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