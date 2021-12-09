以為月經又來了！55歲停經女大出血　竟是子宮內膜癌搞鬼

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黃家彥醫師提醒，子宮內膜癌最常見的症狀是子宮異常出血及停經後出血。子宮內膜癌的發生危險因子有初經早、停經晚、未曾生育、肥胖、糖尿病、乳癌患者接受Tamoxifen治療、多囊性卵巢症候群等等，提醒民眾一旦停經之後，不可以小看出血問題，建議必須由專業婦產科醫師檢查，來排除惡性子宮頸癌或是子宮內膜癌的可能。
停經後的子宮內膜在超音波下不應該超過0.5公分，如果大於0.5公分加上病患有異常出血的情形，必須進一步接受子宮內膜切片或刮搔手術，來確定子宮內膜是否有病變。子宮內膜癌經由診斷之後，建議必須接受進一步檢查，了解腫瘤侵犯的範圍，並排除腫瘤轉移的可能性，這時候除了常規的抽血及肺部X光檢查之外，還需接受電腦斷層及核磁共振檢查。
另外，黃家彥解釋，子宮內膜癌分為四期，第一期是指腫瘤侷限在現在子宮本體，第二期是指腫瘤侵犯到子宮頸，第三期是指腫瘤侵犯到卵巢或輸卵管、陰道或子宮頸旁組織，或是淋巴結，第四期是指腫瘤產生遠端轉移，所幸大部分(70%)的子宮內膜癌都是第一期。
醫師也提到，根據美國NCCN及台灣國衛院的治療準則，基本上所有能接受手術的病患皆應先接受手術，手術的範圍包括全子宮、雙側卵巢輸卵管、雙側骨盆淋巴結、以及主動脈旁淋巴結切除手術。如果手術前電腦斷層及核磁共振檢查判斷為早期的癌症，子宮沒有過大，骨盆腔沒有沾黏，則可以考慮進行微創手術。