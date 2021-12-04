中市推動「大人讀冊去 銀向學習」 銀髮族享受學習樂趣

為讓後青年及銀髮族，健康快樂活躍老化，台中市府社會局推動「大人讀冊去，銀向學習計畫」，由台中圓心元協會承辦多元課程，今（ 4 日）舉辦成果展，社會局長彭懷真到場致意，肯定民間創意無限，能量豐沛，希望未來遍地開花，讓每個行政區長者都能就近參與，享受學習樂趣。

我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市圓心元承接社會局推動大人讀冊去活動，結合社會資源，分別和國資圖、中廣台灣台及幸福花園合作，推出影音時代、生命翻轉、菊世代投資、我是大畫家、大家都不想失智等 5 大主題課程，課程多樣，很受初老族和銀髮族喜愛。前後歷經 8 個月，今日在大墩文化中心舉行成果發表會，會場布滿學員作品，有捏陶與植物栽植，有藝術的畫家仿作，養生的材料展示，更有聲音魔力的品味。

▲台中市府社會局推動「大人讀冊去，銀向學習計畫」，由台中圓心元協會承辦多元課程，今（4日）舉辦成果展。（圖／社會局提供）

參與菊世代投資的學員說，老師周餘治打破禁忌，教導銀髮族打理財務之餘，要考慮自己未來如何支配剩餘錢財，還分享立遺囑的眉角，真的很實用。參加影音時代的廖英妃，在課程中，學會克服面對麥克風的恐懼，還學會以數位科技和子女互動，當老師時，則發揮中醫世家專業，分享養生飲食和穴道按摩，上課時澎拜的藥膳飲食，最受學員歡迎。

參加影音時代和生命翻轉課程的真蘭說，學習過程很開心，感謝社會局有這項創新計劃。圓心元協會理事長吳瑞麟表示，相關課程都針對初老銀髮族，提供身、心、靈全方位照護，很欣慰每堂課充滿歡樂笑聲。