馬文鈺出面控林秉樞 暴打高嘉瑜還拍娛樂影片逼簽自白書
立委高嘉瑜遭男友林秉樞家暴案持續擴大，傳出警方今（4）日在林男長期入住的板橋馥都飯店「1208」房進行二度搜索時，發現一封高嘉瑜自白書。高嘉瑜前男友馬文鈺今日下午出面再度爆料，當時高嘉瑜被打完全身是傷，被林秉樞逼迫簽下自白書，過程竟還拍成影片「自娛用」，馬文鈺因此痛批，林秉樞根本是惡魔。
記者呂炯昌／台北報導
2021-12-04 16:03:59｜2021-12-04 16:22:34
馬文鈺下午表示，馬文鈺指出在11月13日之前不知道林秉樞這件事，不知道高嘉瑜受到這麼多虐待，他痛批林秉樞「不是人是惡魔」，在11月11日與12日痛打完高嘉瑜後，在高嘉瑜流著血還多拍了一則影片，當時高嘉瑜被爆打後，林在事後拍影片逼迫高嘉瑜簽自白書，林當時問高嘉瑜馬文鈺是不是坐領乾薪？高嘉瑜全身流著血，回答說「是」；林再問自白書是不是妳自己寫的？高嘉瑜還被逼說是。
馬文鈺明天會將由委任律師交給承辦檢察官，剛好起獲自白書，這段「惡魔拍下的影片」，將成為告這個惡魔強制罪的罪狀。馬文鈺還指出還有林秉樞們，林秉樞在牢裡坐還能發動網軍對他攻擊。今（4）日有一條李柏璋的新聞。他與李柏璋不認識，跟張益贍混的時候，據說有毒品案被包庇。市政府、市警局就處理下來，這些他都知道。
馬文鈺說李伯璋過去跟過的老闆做什麼事他都知道，還痛批李伯璋是「收人錢財做打女人的事！」馬文鈺還表示，林秉樞逼迫高嘉瑜簽自白書已經不是第一次，今年6、7月時就逼高簽過一次。
※【NOWnews 今日新聞
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