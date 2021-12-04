水保局辦「風水坪」音樂會 跳脫書本推廣水保教育

南投分局陳存凱秘書表示，水土保持是臺灣重要課題，選擇在風水坪水土保持戶外教室舉辦，讓民眾可以親睹富有教育意義的地方。「風水坪」是全國最完整的防治工程設施，園區面積廣達9.1公頃，分為草坪活動區、教學教室、植物大觀園及休閒遊憩區等，是一處兼具教學、生態、教育、休閒之教學園區。

日麗風和好天氣，水保局南投分局在草屯風水坪水土保持戶外教室舉辦草地音樂會，以小型農村市集以及音樂饗宴方式，寓教於樂推廣水保知識，建立永保水土觀念，吸引親子大手攜小手一起參與，在歡樂旋律中歡度周末假期。

陳存凱指出，在「風水坪」舉辦草地音樂會，除了可以引領民眾利用假日走出戶外踏青健走外，由於南投分局設計的水保教具教材活潑有趣，親子可以在遊戲中輕鬆快樂學習多元的水土保持知識，落實水土永保觀念，讓知識不只侷限於書本當中，達到寓教於樂效果。





草地音樂會是以小型農村市集以及音樂饗宴方式舉辦，邀請臺灣三線琴大師「曾建裕Kenyu」及「加一吉他」樂團演出。曾建裕Kenyu是日本第一位獲得三線琴多項大獎的台灣人，也是夏川里美來台舉辦演唱會，指定他任專屬三線琴樂手，透過現代、民族樂器共同演繹出海風樂團的海島音樂。民眾邊聽音樂邊逛在地的農村市集產品，更重要的是水保志工們，熱情為民眾導覽解說戶外教室的各項工法，以及體驗水保相關教具教材，喚啟大家尊重大自然，愛護家人、守護家園的純粹意念。





▲水保局南投分局在風水坪舉辦草地音樂會，吸引不少親子走出戶外，在音樂旋律中歡度周末假期。（圖／南投分局提供）

除了美妙音樂饗宴外，現場也準備了豐富的水保體驗闖關活動及有趣的揉茶、職人小廚師等多元的DIY。透過闖關活動讓民眾學習「山坡上的水保知識」，還有南投縣在地特色「農萊市集」、現烤的雞蛋糕、Pizza等，讓親子在聆聽「草地上的音符」同時，也可以享受美食、咖啡等特色農村下午茶點，歡度快樂周末假日。



