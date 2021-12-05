詹雅雯被醫師勸「5年後要開腦」 聞一句話解開父女恩仇
歌后詹雅雯罹患帕金森氏症、左腦中度萎縮，但仍將勇敢再登台北小巨蛋開唱，近日她現身節目《新聞高峰會》，接受主持人陳雅琳專訪，透露目前病情持續惡化，除了手抖、經常跌倒導致全身多處瘀青之外，更是吃了就吐、喝了也吐，還被醫師勸5年後要開腦，而談及家人時也當場泣不成聲。
記者侯家瑜/綜合報導
2021-12-05 07:35:00
談到家人，詹雅雯特別有感：「我一直以為爸爸不愛我，因為嫌棄我是個女生，但當他知道我生病，卻給我人生第一個擁抱，說『妳辛苦了，妳已經很棒了，現在要好好保重身體』，我才知道自己一直都誤會了，原來家人是愛我的。」父親的舉動也讓詹雅雯終於解開長年心結，開始體認到要正向面對病魔，人生觀從此180度轉變。
詹雅雯出生時因母親難產，加上自己是女生，導致父親不重視她，當年甚至只救難產的媽媽，而不管這個被棄置在旁邊的女寶寶死活，成長過程中她也未曾感受到父親的關愛，所以一直努力工作、唱歌，扛起養家的重責大任，長年下來更因此沒常和家人相聚聯絡，但現在因為生病，全家一起來台北找她，父親還將她擁抱懷中，她才知道，自己是獲得家人滿滿的愛。生病後的詹雅雯強調：「我絕對不能比父母早走，這是我一直給自己很大的一個牽絆跟壓力，但醫生叫我要放下，要我一切隨緣，因為我會發生意外的機率比常人多太多了，醫生無法保證我能活多久。」
陳雅琳問起治療的方式，詹雅雯透露有醫師建議她5年後要開腦，因為要裝磁片讓腦能夠指揮身體活動與機能：「另外一家醫院則說我差不多10年，所以我不知道會活多久，但是不管多久，我必須很把握這個當下，想做什麼就做什麼，而且我想帶著父母與弟妹全家一起出國旅遊，即使疫情有困難，我也希望能走遍台灣，在我還有能力走路的時候」。