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吳佩慈連生4胎入豪門夢碎　CEO男友被爆非法牟利532億

▲吳佩慈過著貴婦般的生活。（圖／吳佩慈 IG）
▲吳佩慈過著貴婦般的生活。（圖／吳佩慈 IG）

記者臺孝婷/綜合報導

2021-12-04 16:32:33｜2021-12-04 16:56:12

剛度過完43歲的昔日女星吳佩慈，在和大陸富商紀曉波一連生下二男兩女後移居香港當貴婦，雖然6年內共生下4寶，但紀曉波仍沒有將吳佩慈娶進門，讓外界質疑吳佩慈根本就是生小孩的機器，但她本人卻絲毫不在意，依然常常公開曬恩愛。

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▲吳佩慈身價傳富比張忠謀，但男友紀曉波（右圖右）頻爆財務危機。（圖／吳佩慈小紅書、新浪娛樂微博）
▲吳佩慈身價傳富比張忠謀，但男友紀曉波（右圖右）頻爆財務危機。（圖／吳佩慈小紅書、新浪娛樂微博）
吳佩慈出道以來男友一個比一個一有錢，有「富豪殺手」之稱，雖然據傳是紀曉波的媽媽不願意讓吳佩慈嫁進紀家，但吳佩慈接連生下2兒2女，坐穩正宮寶座，傳家產高達59億新台幣，每天過著貴婦的生活，儘管紀曉波屢屢傳出破產危機，但並未影響其富裕生活。不過，這次紀曉波旗下的恒升集團被爆因非法牟利，遭列入大陸官方事非同小可，事非同小可，吳佩慈是否會受到波及仍是個未知數。

▲吳佩慈生活不愁吃穿。（圖／吳佩慈IG）
▲吳佩慈生活不愁吃穿。（圖／吳佩慈IG）
紀曉波也是白手起家，當年在澳門賭場發跡，在搖身一變成為集團CEO，如今因為澳門賭場大亨周焯華（洗米華）因涉嫌在大陸境內違法開設賭場，連帶安以軒的老公陳榮煉的德晉集團、吳佩慈男友紀曉波的恒升集團、德晉、廣東會、黃金、鉅星、恒升都將被起訴，其中一件案子甚至非法吸金高達150億港幣（約新台幣532億）。這群賭場大亨這回能否全身而退，有待觀察。

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