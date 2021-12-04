NBA／隔扣213公分麥基 JTA：我要把照片放在母親家中
金州勇士隊今日在主場以118:96復仇鳳凰城太陽，球隊替補悍將「JTA」Juan Toscano-Anderson表現搶眼，不但正負值為替補球員最高，還在比賽中完成了一次震驚全場的扣籃。
記者黃建霖/綜合報導
2021-12-04 16:41:14
此役勇士全隊都打得很有企圖心，首節尾聲，Anderson替補上場後，抓住機會用力在太陽中鋒JaVale McGee頭上完成灌籃，也瞬間點燃了全隊的氣氛。這一記灌籃也被認為有資格角逐年度最佳灌籃。
「這是我在比賽中有過最好的一次灌籃！」談到飛越213公分McGee完成灌籃的感覺，Anderson賽後受訪時莞爾的表示，「我會把隔扣的這張照片掛在我母親的家中。」
其實今年由於陣容改變，Anderson並未獲得太多機會，他此前也曾提到自己對此有些沮喪，但也尊重教練團的調度，然後盡可能的上場打出所有，來爭取自己的上場時間。
上一場對太陽時，Anderson發生5次失誤，表現不佳。此役他觸底反彈，替補上場26分鐘，8投7中拿到17分，還有5個籃板5次助攻的貢獻。在場上的正負值為(+17)，為所有替補球員中最高的。