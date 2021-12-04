美財政部匯率報告　台灣未列為匯率操縱國

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央行指出，今年以來，已與美國財政部多次磋商，主要就台美雙邊貿易及匯率議題，向美方表達我國立場，同時強調，近年美國對台灣貿易入超擴增並逾美方檢視標準，主要反映美國受美中貿易爭端及新冠肺炎疫情影響，對台灣科技產品需求劇增，加以國內及美商科技大廠調整原有兩岸分工模式，擴大在台灣投資與生產，增加對美國出口，對美貿易順差擴大與匯率因素無關。
而此次報告顯示，央行淨買匯439.3億美元，約佔GDP6%，主要反映2020下半年受疫情及美國QE外溢效果影響，為避免匯市失序危及國內經濟金融穩定，因此淨買匯金額達352億美元。而今年上半年淨買匯87.3億美元，主要是1月國內匯市延續2020年底美元超額供給現象，進場調節，故買匯金額較大。
央行說明，近年美國及主要經濟體經濟逐步解封，帶動需求大幅成長，國內因疫情控制相對得宜，生產未受影響，致我國出口大幅增長，商品貿易出超擴大。
另外，受美中貿易爭端及疫情影響，加以政府推出多項具體政策吸引台商回台投資，國內投資持續成長，但國內消費及國人旅遊支出下降，民眾可支配所得增加，國內儲蓄增幅較投資為大，致超額儲蓄上升、經常帳順差擴大。
最後，央行表示，未來疫情趨緩後，民間消費回升，我國超額儲蓄、經常帳順差可望下降。全球經常帳失衡問題受結構性因素影響，存在已久，如美、英兩國長期呈現經常帳逆差，而中、德、日、星、瑞士及台灣則長期為經常帳順差，而解決全球經常帳失衡問題，不能僅賴匯率或單一國家調整，順差國及逆差國均應致力調整國內投資與儲蓄失衡。