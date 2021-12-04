批顏寬恒不正義　陳柏惟：不是每個人出生就有富爸爸

台中市立委補選候選人林靜儀今（4日）成立烏日後援會總會，前立委陳柏惟站台時批評，對手顏寬恒家族霸佔中二選區20餘年「從事黑道、經營宮廟、涉入政治」。以往大家不清楚顏家壯大事業的細節，如今一件件被挖出來，才知一般人再怎麼努力，也達不到卑微的想望，因為「不是每個人都像他那樣，一出世就有個富爸爸。」
記者顏幸如/台中報導
2021-12-04 17:32:07
前基進黨立委陳柏惟為民進黨候選人林靜儀助講時，以台語形容顏家「做兄弟、開廟寺、搞政治」，這些事地方人都知道，卻不清楚細節，如今這場補選受到全國矚目，有機會一件件被挖出來，大家才知道「拿人民的納稅金、政府的公權力，去滿足他們家的事，這樣有天理嗎？」
陳柏惟說，「不是每個人都像他（顏寬恒）那樣，一出世就有個富爸爸。」很多努力打拼，就是希望下一代有個公平社會，但這卑微的想望，在中二選區得靠一次次勇敢投票、選出真正站在人民這邊的立法委員，才能改變與完成。
林靜儀也說，顏家名下土地遍佈台中各處，「台中市哪個人能像顏寬恒這樣，這個年紀就擁有這麼多土地？」她強調政治人物拿到政治權力，是為了幫人民做事，在上一屆不分區立委任內，光是為了台中空污議題，自己和其他民進黨立委開了至少5次記者會、3次協調會、3次質詢，但對手根本沒在參與，嘴巴說為鄉親謀福利，「其實忙著丟水球」。
林靜儀以醫師的專業做譬喻，指人體若沒新陳代謝就不會健康，中二選區已20幾年沒新陳代謝，「有人年紀輕輕，房子土地比大家都多，這樣健康嗎？」她呼籲大家勇敢出門投票，讓中二選區迎向改變、政治現狀能新陳代謝，