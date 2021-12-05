韓孝周都聽「老公」的！男女互動超可愛

韓劇《Happiness毒樓》故事與現代全球疫情蔓延狀況不謀而合，找來朴炯植、韓孝周和趙宇鎮主演，三人被問到若像劇中大樓住戶遭封鎖，會必備哪三樣求生物品？朴炯植回答：「手機、充電器、水！」韓孝周一開始表明與「老公」類似，選擇「水、手機、人」，朴炯植建議她要有武器，「老婆」韓孝周帥氣回應「堅強的人類就是武器」，自信拍著全身說：「武器已經配備在身上！」趙宇鎮就提醒：「顧及到妳（女藝人）的形象，帶本書如何？」建議令韓孝周陷入思考，最後決定調整自己的答案，改成「水、人、手電筒」。
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-12-05 08:30:00
與角色一樣深思熟慮的趙宇鎮，除了選擇水和火之外，還希望能帶「酒」一起避難，說不定會變得更幸福，「神回答」引來朴炯植讚嘆：「酒啊，突然覺得酒很好耶！」訪問過程中一直給出驚喜答案的冷面笑匠趙宇鎮不忘聲明：「到目前為止（我）沒有喝醉喔。」機智、幽默的發言讓現場笑聲不斷。
眾人好奇朴炯植退伍後選擇《毒樓》作為復出首部作品的理由，他表示前輩們是自己很想合作的對象，抱著「如果不是這次，日後還有機會合作嗎」的想法決定演出，話才說完，趙宇鎮、韓孝周分別回話：「一定沒辦法」、「我們很難請啊」遭到前輩玩笑話攻擊的朴炯植只能大笑以對。
該劇講述韓孝周飾演警察特攻隊的王牌隊員尹新春，為獲得公宅購屋申請權，向飾演高中同學鄭伊賢的朴炯植求婚，新婚夫妻展開夢想新生活時，卻因遇見醫療司令部中校韓泰錫（趙宇鎮 飾），而有了驚人轉變和發展。《Happiness毒樓》每週六、日於愛奇藝國際站播出。
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