修平科大55週年校慶 期勉秉持優良傳統再創璀璨55年

走過半世紀，修平科技大學今日以「舞動修平 五力全開」為主軸，舉辦55週年校慶慶祝大會，產官學界到場道賀踴躍。會中，修平科大董事長林倉民頒發5位傑出校友榮譽證書與獎座，期勉全體師生秉持優良傳統，再創下一個璀璨的55年。





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修平科大今日歡慶55周年生日，校園洋溢歡樂氛圍。董事長林倉民回顧修平創校歷程，指說修平前身是民國55年創立的樹德家政專科學校，歷經樹德工業專科學校、樹德工商專科學校、修平技術學院，至今日的修平科技大學。走過半世紀，一直秉持「誠、正、精、新」校訓，以「師生手足情，合作如家庭」的優良校風，培育國家人才。





▲ 修平科大55週年校慶，董事長林倉民頒發5位傑出校友榮譽證書及獎狀。（圖／修平提供）

校長陳建勝致詞說，修平多年來在董事會全力支持下，歷任校長全力以赴辦學，如今已成為穩健發展學校。適逢55週年校慶，特別舉辦55年來5件學校重要的時間點、5件師生優秀成就，見證修平的各項努力成果，已深獲社會各界肯定及重視。





修平科技大學慶祝 55 週年校慶，以「舞動修平 五力全開」為主題舉辦校慶大會，會中由董事長頒發 5 位傑出校友榮譽證書與獎座，分別是 廣福毛巾公司陳永元董事長、拿多美生技公司張隆昌負責人、三鈦優品實業公司江輝煌負責人、益銓精密公司黃憲仁董事長、正河源公司陳正雄董事長。另 也頒發周大觀文教基金會陳月秋老師熱愛生命獎、家弘學術研究優良人員獎。

▲ 修平科大今日舉辦55週年校慶慶祝大會，董事長期勉全體師生秉持優良傳統，再創下一個璀璨55年。（圖／修平提供）

修平歡慶55周年校慶舉辦系列慶祝活動，包括校慶園遊會、體育競賽決賽、原民饗宴及原民手作、師生社群成果展、教職員工趣味競賽、我愛修平•創新藝品DIY活動、社團嘉年華、高低空探索挑戰體驗等，前後一周都熱鬧滾滾。此外，也舉辦校友回娘家暨校友專刊第2輯發表會，內容報導20位修平傑出校友的成功故事。



