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PLG／絕地大翻盤！夢想家16記三分轟垮富邦　開幕戰告捷

▲夢想家後衛錢肯尼。（圖／夢想家提供）
▲夢想家後衛錢肯尼。（圖／夢想家提供）

記者黃建霖/台北報導

2021-12-04 19:28:42｜2021-12-04 19:34:45

P.League+今(4)日進行第二季開幕戰，兩支上賽季總冠軍賽的球隊再度碰頭，也打出了預期的火花。兩節打完一度落後到17分的福爾摩沙台新夢想家，靠著團隊外線的火燙發揮，全隊命中多達16顆三分球，終場以111:108逆轉，拿下本季首勝。

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本賽季聯盟的第一個進球由吳永盛跳投命中，不過元年MVP張宗憲很快用高難度上籃還以顏色，之後德古拉利用身高優勢、完成兩次「三分打」，首節他強勢攻下12分，該節打完勇士以30:23領先。

次節夢想家命中率下滑，被主場軍打了一波18:4的猛烈攻勢，比分也瞬間被拉開，一度落後達20分；之後兩隊射手陳振傑和張耕淯在外線互相較勁，半場打完富邦以60:43、取得17分的優勢。

易籃再戰後，簡浩和錢肯尼連近3顆外線，把比分快速追近，之後富邦球員有些打出火氣，打得也稍嫌不夠合理，進攻效率也有所下滑。夢想家單節團隊命中8顆三分球、攻下41分，將分差追到只落後2分。

末節夢想家攻勢依舊凌厲，陳振傑高難度的上籃，幫球隊把比數給反超，夢想家取得10分領先。不過富邦在比賽最後3分鐘時及時回神，靠著防守帶動快攻一波7:0的小高潮，讓比賽在進入到最後1分鐘時，兩隊只有3分差。

接著辛特力三分未進，石博恩犯規讓吉爾貝克上罰球線，但他2罰都沒進，之後辛特力兩次嘗試三分也都沒有，時間只剩下21秒；夢想家簡浩被犯規送上罰球線，他2罰1中，辛特力終於投進三分，隨後沃克2罰全中，張宗憲三分沒進，比賽結束。

富邦「馬爾他巨獸」全場攻下30分20籃板，其中有12個進攻籃板，仍然給予客隊很大威脅，不過球隊其他人發揮差強人意；主將張宗憲得到15分7助攻，但也發生4失誤，另外三分球7投僅1中；去年的FMVP辛特力這一場沒找到進攻節奏，只有13分。

夢想家方面，以錢肯尼表現最為出色，他全場投進5顆三分球、得到30分；本土後衛林俊吉也有4顆三分球，得到16分，陳振傑斬獲12分，全隊共有6人得分上雙。

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