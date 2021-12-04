雲林賽車失控釀6傷！活動即刻取消　議員怒批主辦方失職

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然而有民眾今天抵達現場，卻發現人車並未分道，現場也未做任何緩衝區，感覺相當危險，沒想到下午的加速表演就發生意外。雲林縣消防局今天下午4時19分接獲民眾報案，在斗六市嘉新路發生意外事故，有3名傷者躺在地上，意識清醒，消防局派遣救護車前往搶救。
救護人員抵達現場，傷者共6人，其中吳姓女子懷孕29週遭推擠，有膝蓋擦傷，腹痛、胸悶，救護人員已把6人送醫治療。事發後，斗六市長林聖爵趕到現場和醫院關切傷者。由於事發現場的觀眾席，現場無任何防護設施，失控的賽車直接撞擊觀眾，民眾反映應加強安全防護。
林聖爵接受電訪時表示，該時段為100公尺直線加速表演，選手因操控問題打滑，車身滑向觀眾席，造成6人受傷。林聖爵提到，活動現場都有防護措施，且每項活動前有廣播，提醒因保持安全距離，但因為人潮過多，所以防護措施無法有效發揮。
江文登發布訊息指出，賽車活動籌備從根本上就有問題，不僅賽前大批車輛呼嘯經過鄰近縣市道路，引來其他縣市居民抱怨；比賽現場未見妥善安全規劃，導致車輛失控直接衝入人群，顯見斗六市公所在活動規劃上的輕率與失職。
依據事故影片發現，2車1組競速，其中白色賓士車，起步加速中，車頭稍偏離，約4秒鐘時間就失控甩尾，撞進路旁觀賽民眾，現場尖叫聲四起。（編輯：郭諭儒）