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雲林賽車失控釀6傷！活動即刻取消　議員怒批主辦方失職

▲雲林賽車釀6傷！議員批主辦方失職。（圖／翻攝畫面）
▲雲林賽車釀6傷！議員批主辦方失職。（圖／翻攝畫面）

中央社

2021-12-04 20:25:12

（中央社記者姜宜菁雲林縣4日電）雲林縣斗六市公所，今天舉辦0-400加速賽車活動，下午4時許，有車輛失控衝入人群，6名民眾受傷送醫，其中1人為孕婦，民進黨籍雲林縣議員江文登批市公所失職，活動規劃輕率。

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斗六市公所日前表示，0-400加速賽車今天在斗六市「鵝童樂園」的嘉新路上登場，0-100直線動態表演、甩尾表演，現場展示百台跑車及改裝車、有保時捷、法拉利等名牌超跑，讓車迷一飽眼福。

然而有民眾今天抵達現場，卻發現人車並未分道，現場也未做任何緩衝區，感覺相當危險，沒想到下午的加速表演就發生意外。雲林縣消防局今天下午4時19分接獲民眾報案，在斗六市嘉新路發生意外事故，有3名傷者躺在地上，意識清醒，消防局派遣救護車前往搶救。

救護人員抵達現場，傷者共6人，其中吳姓女子懷孕29週遭推擠，有膝蓋擦傷，腹痛、胸悶，救護人員已把6人送醫治療。事發後，斗六市長林聖爵趕到現場和醫院關切傷者。由於事發現場的觀眾席，現場無任何防護設施，失控的賽車直接撞擊觀眾，民眾反映應加強安全防護。

林聖爵接受電訪時表示，該時段為100公尺直線加速表演，選手因操控問題打滑，車身滑向觀眾席，造成6人受傷。林聖爵提到，活動現場都有防護措施，且每項活動前有廣播，提醒因保持安全距離，但因為人潮過多，所以防護措施無法有效發揮。

江文登發布訊息指出，賽車活動籌備從根本上就有問題，不僅賽前大批車輛呼嘯經過鄰近縣市道路，引來其他縣市居民抱怨；比賽現場未見妥善安全規劃，導致車輛失控直接衝入人群，顯見斗六市公所在活動規劃上的輕率與失職。

依據事故影片發現，2車1組競速，其中白色賓士車，起步加速中，車頭稍偏離，約4秒鐘時間就失控甩尾，撞進路旁觀賽民眾，現場尖叫聲四起。（編輯：郭諭儒）

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