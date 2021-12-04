台灣民眾黨「三江開講」披掛上陣挑戰台南市議員寶座

台灣民眾黨在台南市第一波地方議員提名名單中推出「三江挑戰議員寶座」，分別為第 7 選區江品璁、第 8 選區的江明宗與第 11 選區的江國銘，三個人恰巧都姓江，後續將以 " 三江開講 " 的形式關注各區域議題。

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媒體人轉戰政壇的江品璁將挑戰第 7 選區 ( 永康區 ) ，過去主要關注地方社會福利相關議題。江品璁說，社會福利需要被重視、城市才會幸福，他認為台南應該大量興建社會住宅、放寬租屋補助門檻，讓年輕人可以感受到居住正義！

挑戰第 8 選區 ( 中西、北區 ) 的江明宗是從事軟體程式設計工作逾十年，也是登革熱地圖、口罩地圖與好食券地圖等熱門應用的作者，他認為 BBW ( 公車 Bus 、自行車 Bike 與步行 Walk) 會是台南歷史街區最好的發展方向，讓台南可以成為步行城市。江明宗還提到，台南是眾神之都，他希望經常看到的廟會活動有機會擴大為信仰與文化的嘉年華會。

挑戰第 11 選區 ( 仁德、歸仁、關廟、龍崎區 ) 的江國銘長期耕耘在社區營造與地方創生領域，再次參與台南市議員選舉。江國銘說，要把自己在地方創生的經驗帶進台南市議會，增加更多在地的就業機會，並強調「推動農業，從青農開始、推動觀光，從生態村開始」，要強化國際和兩岸農業交流、擴大農產品外銷市場、通路。