台灣民眾黨「三江開講」披掛上陣挑戰台南市議員寶座

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媒體人轉戰政壇的江品璁將挑戰第7選區(永康區)，過去主要關注地方社會福利相關議題。江品璁說，社會福利需要被重視、城市才會幸福，他認為台南應該大量興建社會住宅、放寬租屋補助門檻，讓年輕人可以感受到居住正義！
挑戰第8選區(中西、北區)的江明宗是從事軟體程式設計工作逾十年，也是登革熱地圖、口罩地圖與好食券地圖等熱門應用的作者，他認為 BBW (公車 Bus 、自行車 Bike 與步行 Walk)會是台南歷史街區最好的發展方向，讓台南可以成為步行城市。江明宗還提到，台南是眾神之都，他希望經常看到的廟會活動有機會擴大為信仰與文化的嘉年華會。
挑戰第11選區(仁德、歸仁、關廟、龍崎區)的江國銘長期耕耘在社區營造與地方創生領域，再次參與台南市議員選舉。江國銘說，要把自己在地方創生的經驗帶進台南市議會，增加更多在地的就業機會，並強調「推動農業，從青農開始、推動觀光，從生態村開始」，要強化國際和兩岸農業交流、擴大農產品外銷市場、通路。
台灣民眾黨不斷往南擴充版圖，是為宣揚理念及造福百姓，2022年地方選舉決定提名3位參選人來應戰，3江參選人是否能如願登上議員寶座，屆時就需要選民的支持了。