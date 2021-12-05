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開會追劇不再登登登　LINE「一秒暫停提醒」超好用必學

▲即使關靜音，還是容易被彈出的LINE訊息分心，如何一秒開啟「暫停提醒」是邁向高效人生的必學技。（圖／取自Shutterstock）
▲即使關靜音，還是容易被彈出的LINE訊息分心，如何一秒開啟「暫停提醒」是邁向高效人生的必學技。（圖／取自Shutterstock）

記者黃韻文/綜合報導

2021-12-05 00:20:00

LINE已是台灣民眾最慣用的通訊軟體，每日傳輸訊息量龐大，尤其若是工作性質需要接收大量資訊，LINE通知可說是跳不停。當慢跑時想好好聽歌、追劇或開會時想專注，很多人知道LINE有「暫停提醒」功能，卻不知道如何1秒快速啟動，讓手機在接下來1小時內暫停「登登登」。

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▲若LINE一天彈跳出444則提醒（靜音聊天室不會列入計算），扣除8小時睡眠時間，等於平均每2分鐘就會收到一則訊息通知。（圖／記者黃韻文拍攝）
▲若LINE一天彈跳出444則提醒（靜音聊天室不會列入計算），扣除8小時睡眠時間，等於平均每2分鐘就會收到一則訊息通知。（圖／記者黃韻文拍攝）

手機頻繁跳出LINE通知，讓很多人索性關靜音，但關閉音量還是無法阻擋不斷彈跳出來的橫幅提醒，對於正在追劇或是開會的人來說相當苦惱，很容易就被訊息分心，中斷手邊正在專注的事情。LINE因此提供了「暫停提醒」功能，可選擇暫停1小時，或是暫停到早上8點。

不過因為開啟「暫停提醒」至少需3步驟，一般是由LINE主頁的右上角齒輪圖示進入「設定」，選擇「提醒」→「暫停」，再選擇時間長度。由於設定過程略為繁雜，以至於很多人並未善用這個功能。

其實靠一招懶人小撇步，就能1秒火速啟動「暫停提醒」，在主畫面長按LINE圖示能叫出快捷選單，不用再透過層層設定。這樣進會議室開會、慢跑準備放歌、或者想好好投入追劇時，都能一鍵開啟這個實用功能，瞬間進入高效狀態。

▲不用再透過層層選單，長按LINE程式圖示就能一秒啟動「暫停提醒」功能。（圖／記者黃韻文拍攝）
▲不用再透過層層選單，長按LINE程式圖示就能一秒啟動「暫停提醒」功能。（圖／記者黃韻文拍攝）

 

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