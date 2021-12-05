開會追劇不再登登登 LINE「一秒暫停提醒」超好用必學
LINE已是台灣民眾最慣用的通訊軟體，每日傳輸訊息量龐大，尤其若是工作性質需要接收大量資訊，LINE通知可說是跳不停。當慢跑時想好好聽歌、追劇或開會時想專注，很多人知道LINE有「暫停提醒」功能，卻不知道如何1秒快速啟動，讓手機在接下來1小時內暫停「登登登」。
記者黃韻文/綜合報導
2021-12-05 00:20:00
手機頻繁跳出LINE通知，讓很多人索性關靜音，但關閉音量還是無法阻擋不斷彈跳出來的橫幅提醒，對於正在追劇或是開會的人來說相當苦惱，很容易就被訊息分心，中斷手邊正在專注的事情。LINE因此提供了「暫停提醒」功能，可選擇暫停1小時，或是暫停到早上8點。
不過因為開啟「暫停提醒」至少需3步驟，一般是由LINE主頁的右上角齒輪圖示進入「設定」，選擇「提醒」→「暫停」，再選擇時間長度。由於設定過程略為繁雜，以至於很多人並未善用這個功能。
其實靠一招懶人小撇步，就能1秒火速啟動「暫停提醒」，在主畫面長按LINE圖示能叫出快捷選單，不用再透過層層設定。這樣進會議室開會、慢跑準備放歌、或者想好好投入追劇時，都能一鍵開啟這個實用功能，瞬間進入高效狀態。