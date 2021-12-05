名家論壇》張銘祐／支持林佳龍告到底！

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所以臺中海線就會說去吃冬瓜飯（顏清標外號），表示準備的食物相當豐富，而顏寬恆說林佳龍2018年的米粉炒的始祖，根本是胡說八道，畢竟他的父親很早就在海線有這樣的文化，這沒有不法，反而會讓人家覺得體貼，網紅也不過拿來做比較，關林佳龍什麼事？顏寬恆這樣亂扣帽子，可見內心的心虛。
而台北市市議員王鴻薇日前在社群平台發文稱林佳龍2018年選舉時曾請吃「海陸大餐賄選飯」，但該場活動為募款餐會。當時胡說林佳龍賄選的事情，後來國民黨政營自知理虧也不敢繼續打下去，最後法院也證明林佳龍的清白。
募款餐會的目的是什麼，是因為選舉要龐大的費用，透過辦桌的方式給人家認桌，扣除掉辦桌的成本，作為競選經費，這也是個政黨募款財源之一，而當時林佳龍也刻意為了梨山地區的發展，刻意將餐會移師到梨山，目的就是為了籌措競選市長的經費，如果依照王鴻薇的說法，以後要不要明文規定？
不管是顏寬恆的選舉，還是明年年底的九合一大選，可預期明年的募款餐會會一直舉行，因為要籌措候選人的選舉經費，尤其選舉經費往往令候選人吃不消，需要各方人力、經費的挹注，而且選舉也不是為了吃飯喝酒，而是為了透過這樣認桌文化，來間接協助候選人，而認桌也不一定會到，就必須找人去吃把場面做熱。
這沒有違法的問題，甚至「吃」本來就是台灣很注重的事情，每年政黨也會辦所謂的「募款餐會」，真心奉勸國民黨以後都不要辦類似的餐會，因為王鴻薇的標準就是「賄選」，往後選舉也不要太忌諱人情世故，選舉前不要準備給支持者吃粗飽的。
往往打別人最後會打到自己，因為林佳龍現在是林靜儀的競選總部主任委員，而他很清楚臺中顏家的勢力，林佳龍更是一個很注重廉潔的人，如果如顏寬恆跟王鴻薇所說的，要把焦點轉到林佳龍身上，那用法律訴訟跟直球對決，讓這些污衊者能得到「法院認證」。
每個地區有每個地區的選舉文化，在法律容許範圍，很多候選人都會盡量顧及到人情世故，讓支持者方便，讓志工能夠繼續加持，這就是出自於台灣的「吃粗飽」的概念。