劉嘉玲當脫口秀女王　抖內幕不會放過梁朝偉

港星劉嘉玲近年拍戲不多，對主持節目卻興趣濃厚，繼訪談節目《對照記》後，今年和東方衛視合作一檔新綜藝節目《嘉玲秀》，首度擔任脫口秀主持人，為觀眾帶來融合喜劇互動和嘉賓訪談為一體的經典脫口秀，她在娛樂圈人脈廣，邀請的都是重量級人物，包括鄧紫棋、趙雅芝、楊千樺等人已完成錄製，未來還打算邀請梁朝偉、章子怡，欲將節目打造成中國的《艾倫秀》！





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▲鄧紫棋在劉嘉玲要求下，拉長音大秀肺活量。（圖／翻攝東方衛視微博）

《嘉玲秀》首隻預告曝光，劉嘉玲爆料影壇巨星們打麻將的內幕，她透露林青霞豪宅裡有一個專用麻將房，空間不大，一進門口，正中間就掛了副巨大的畫作，就是林青霞男扮女裝詮釋東方不敗的樣子，「你只要往那個房間裡面一坐，根本沒法打麻將，嚇都嚇死了」，她活靈活現模仿起林青霞的姿勢，引起全場大笑。





劉嘉玲又說，跟張國榮打牌非常有趣，「很難想像他這個人怎麼可能拿影帝呢？」指張國榮一聽牌就開始點菸，緊張時手會發抖，每次聽的牌越大，手抖得越快，還要一邊點菸，那個菸灰都掉在地上了，旁人都看出他要聽牌了，張國榮還要強作鎮定一副很瀟灑的樣子，被問曾在影帝面前模仿他嗎？劉嘉玲大方說；「有啊，然後他又好氣又好笑地罵我，劉嘉玲你這個八婆！」





▲楊千樺和老公丁子高在劉嘉玲要求下大秀恩愛。（圖／翻攝東方衛視微博）

不只抖出明星私下一面，劉嘉玲更以主持人之姿，向嘉賓提出表演「驚喜彩蛋」的特殊要求，讓鄧紫棋跟觀眾比賽拉長音，看誰的肺活量大；請楊千樺跟老公丁子高對視10秒，互向對方說「我愛你」，結果這對夫妻檔笑場不斷，無法深情相望，最後獻上甜蜜親吻，才讓劉嘉玲滿意鼓掌。她主持的天后氣勢，獲得滿堂彩，也讓人期待未來梁朝偉受訪，會爆出有趣的影壇內幕。



