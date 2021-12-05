年節到阿羅哈客運卻停駛　王美惠要求機動加開

阿羅哈客運日前宣布，12月13日午夜起停止營運「嘉義－台北」和「高雄－台北」2路線。公路總局表示，聯絡其他客運業者討論嘉義運輸事宜，目前運能皆算充足。立委王美惠說，接下來有耶誕節、元旦連假、春節，公總應及時要求業者增開加班車，讓民眾有車可以返鄉。
記者王敏旭／台北報導
2021-12-05 09:36:08
阿羅哈客運每周往返「嘉義－台北」共有116班次，突然宣布停駛，對有搭乘需求的民眾造成不小影響，每逢連假、假日，各類車票通常一票難求，部分在台北求學、就業的嘉義民眾，客運是「回嘉」的重要交通工具。
王美惠說，除了接下來的節日外，嘉義市也將舉辦台灣設計展，將會掀起返鄉和觀光的熱潮，這段時間交通運量也會達到高峰，業者突然停駛會讓假期交通運能更加吃緊，且讓民眾返鄉的交通規劃無所適從，公路總局應超前部署，提出對應的方法。
王美惠也邀集公路總局召開協調會。公路總局指出，收到阿羅哈客運路線停駛消息後，已經聯絡國光、統聯等客運業者，討論協助嘉義運輸事宜，目前運能皆算充足。
「每一位嘉義鄉親，年節都有車能坐回嘉」王美惠表示，除了協調其他客運業者補上平日運能缺口，年節時須能機動性調開加班車，即時監控旅客人流狀況，確保民眾有車可返鄉。另外對於業者的經營困境，政府應該要盡力協助。