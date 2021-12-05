恆大正式宣告違約　中國當局急派人進駐應對危機

中國恒大集團債臺高築消息已逾半年，3日晚間更是公告，一筆總額2.6億美元（約新台幣73億元）的債務確定跳票，違約結果引發市場高度關注。中國官方為防堵市場爆發骨牌效應，由廣東省政府率先約談許家印了解狀況、進駐恆大，中國央行、銀保監會、證監會更罕見同步喊話支持，試圖穩定市場信心。
國際中心楊智傑/綜合報導
2021-12-05 09:41:44｜2021-12-05 09:42:11
根據中媒報導，恆大美元債192.36億美元（約新台幣5386億元）不過是表內債務的冰山一角，財報顯示恆大總負債2兆人民幣（約新台幣8.7兆元），一向表外負債嚴重的中國房企中，恆大的表外債務更迷霧重重，外界多關注是否超過其淨資產，必須走向重整之路。
恆大總部所在的廣東省政府當天旋即宣布，約談恆大集團負責人許家印，並將向該公司派出一個工作組，同時發出新聞稿稱派人進入恆大摸底目的是幫助恆大維持正常經營，有效化解風險，保護各方利益，維護社會穩定。
此外，中國人民銀行、中國證監會也試圖消除市場對危機加劇的擔憂，中國央行指出恆大危機出自自身盲目擴張，強調短期個別房企出現風險，不會影響中長期市場的正常融資功能；中國證監會則發表聲明，當前中國房地產行業總體保持健康發展，恆大事件的資本市場穩定運行的外溢影響是可控的。
恆大爆發危機至今快半年，也被認為是世界上負債最多的房地產公司，其債務總額約為3000億美元，對外界來說正式宣布沒錢償債的結果不算意外。此外，本月6日，恒大還需支付兩筆債券共計8240萬美元的利息。