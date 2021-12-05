國民黨未選先分裂？朱立倫、馬英九、趙少康同台破除謠言
針對國民黨內部傳出黨中央與以中廣董事長趙少康為首的國民黨戰鬥藍有競爭的情況，且日前公投宣傳活動就被解讀是「各自宣傳各自的」，加上黨主席朱立倫因同舟計畫得罪前總統馬英九，更是血上加霜。對此，朱立倫、趙少康、馬英九昨日大合體，試圖破除分裂謠言。
記者羅婉庭／台北報導
2021-12-05 09:50:23
朱立倫昨日出席「1218螞蟻雄兵 公投宣講」台北文山場，與趙少康、馬英九、前黨主席江啟臣、前副主席郝龍斌等人同台，正式不久前接續與朱立倫傳出分裂的黨內名單，此外，朱立倫也強調，新北市長侯友宜也會用他的方式，於適當的時機表達他對公投的支持，要外界拭目以待。
朱立倫說，他台北文山、松山、新北新店、永和以及新竹市，連趕5場宣講，但現場看到民眾在冷天仍然踴躍參與，讓他內心相當溫暖。包括馬英九前總統、趙少康董事長，還有公投領銜人江啟臣委員、林為洲委員以及所有立法院黨團的委員、地方議員都在四處分頭街講，時不時又會再度在下一個地方齊聚，和彼此打招呼「你也來了！」。
朱立倫強調，黨內代表一起高聲宣講、為彼此加油打氣，他熱切地感受到，所有人現在真的都是努力的小螞蟻，更是整體螞蟻雄兵的一份子，為對抗鴨霸獨裁的民進黨政府與他們的錯誤政策拼盡全力，並預告今（5）日將於台南、高雄繼續宣講。