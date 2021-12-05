強碰Omicron！越南決心重振旅遊　胡志明市將加強監控

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越南去年1月發現首例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，為防止疫情擴散，自當年3月下旬關閉邊境，迄今只允許特定商務旅客搭乘特定包機入境，近期開放5省市在疫苗護照架構下試點接待國際觀光客。
儘管越南官方研擬計畫盼逐步擴大恢復國際觀光，然而Omicron變異株來勢洶洶，令部分國家再次實施旅遊禁令，為全球國際觀光前景添增不確定性。
楊英德在座談會上說，越南政府很關注Omicron變異株的疫情動態，並準備好相關因應方案。但是目前對這個新變異株的了解有限，因此，胡志明市與越南的戰略是提高警覺，全力拖延Omicron在越南現蹤。
楊英德表示，胡志明市已針對Omicron成立專家小組，並將所有確診病例做基因定序。迄今，胡志明市所知的確診病例都是Delta變種病毒，尚未發現Omicron變異株的病例。
他說，胡志明市已加強監控確診者，特別是從國外入境的確診者。另外，將繼續研究以深入了解Omicron並與各國合作、按世界衛生組織指導，以利提出因應Omicron變異株的適當措施。
胡志明市旅遊局長阮氏映花（Nguyen Thi Anh Hoa）在座談上表示，觀光是胡志明市的重要經濟活動之一，在疫情之前，旅遊業對胡志明市國內生產毛額（GDP）的貢獻約10%；越南的國際觀光客近半集中在胡志明市。
她說，胡志明市目前基本控制住疫情，並不再堅持「清零」思維，而是要安全適應、靈活有效地控制疫情。胡志明市計劃在今年底至明年初恢復國際觀光，目前正朝這一方向進行。（編輯：郭中翰）1101205