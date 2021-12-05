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東奧正名辯論全缺席　江啟臣舉3事實：行政院非公投反方

▲江啟臣舉出三項事實，其中，2018年東奧正名公投的說明會上，民進黨五場都缺席，正名公投中行政院並非當然反方。（圖／江啟臣辦公室提供）
▲江啟臣舉出三項事實，其中，2018年東奧正名公投的說明會上，民進黨五場都缺席，正名公投中行政院並非當然反方。（圖／江啟臣辦公室提供）

記者羅婉庭／台北報導

2021-12-05 10:06:24｜2021-12-05 10:07:09

針對執政黨各部會被質疑行政不中立、用納稅錢打公投，國民黨立委江啟臣今（5）日舉出三項事實，打臉綠營稱自己是當然反方。江說，人民行使直接民主的權利，發起公投，政府就應反對且是當然反方，這放到任何一個民主國家都會是笑話，更荒謬的是，這正被民進黨拿來破壞行政中立、濫用公帑的藉口。

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江啟臣說，民進黨為了拿人民的納稅錢來反人民，行政院、中選會接二連三說謊，交相護航，他今天就「事實查核」，來打臉騙神騙百姓、濫用國家資源的離譜政府。

首先，江啟臣舉出第一個事實：公投法根本沒說行政院是公投反方，蘇貞昌在立法院備詢時說，行政院是公投案的當然反方，寫在《公民投票法》裡。行政院長蘇貞昌，卻在國會殿堂上公然說謊。查明公投法全文56條，根本沒有相關文字，所以當國民黨立委陳以信問蘇貞昌是哪一條時，蘇根本回答不出來，只能反覆跳針稱中選會這樣說。

江舉第二個事實：中選會違法護航，拿行政辦法來凌駕憲法法律，中選會搬出《全國性公民投票意見發表會或辯論會實施辦法》說行政院代表反方，這完全是輕視法律位階，也在玩文字遊戲。公投是國家大事，規定在憲法裡，民進黨竟用位階比法律還低的「辦法」，來證明政府是公投反方？而這套辦法的效力，看規章名稱就知道，僅限於「公投意見發表會或辯論會」，而不是公投本身，不然為何不在公投法就載明政府是公投反方？

江啟臣說，行政院可以在公投說明會或辯論會上表達反對意見，跟是整個公投的反方，完全是兩碼事，蘇貞昌根本睜眼說瞎話、李進勇則是違法護航民進黨。

最後，江啟臣再舉出第三個事實：行政院如果是當然反方，請當然反台獨。如果行政院真如蘇貞昌鐵口斷言，就是當然反方，那為何2018年東奧正名公投的說明會上，五場都缺席，五場反方的名字上都空蕩蕩，「當然反方是可以隨意跳進來跳出去的自助餐反方嗎？」江問。

江啟臣強調，若蘇貞昌想擔任當然反方，來用納稅人的錢付民進黨的油錢，「那就有guts一點，承諾未來任何關於台獨的公投，都繼續是當然反方」，用中華民國的預算反台獨，才是天經地義。

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