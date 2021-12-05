NBA／Curry狂打21鐵！勇士不敵馬刺　近3戰苦吞2敗

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次節勇士一度落後超過20分，但在替補球員Chris Chiozza和Juan Toscano-Anderson的好表現下，逐步拉近比數；之後先發陣容重回場上，Jordan Poole和Andrew Wiggins連進三分球，將比數追回到個位數，Curry上半場11投1中，兩節打完主場軍落後9分。
易籃再戰後，馬刺打出一波11:2的小高潮，再度將比分拉開；不過勇士跨節回敬一波16:2的攻勢，將落後縮小到只剩5分；末節最後5分鐘，勇士靠Draymond Green的上籃及JTA的灌籃，追到僅1分的差距。
接著Curry連續3次獲得錯位單打馬刺中鋒Jakob Poeltl的機會，3次都成功得手，先是上籃被犯規、兩罰一中追平比數；接著三分命中，然後又是高難度摺疊上籃進球，讓勇士逆轉取得3 分領先。
不過馬刺Keldon Johnson隨後獲得罰球機會，他雖然錯失第二球，但爭搶的亂戰中，幸運的讓Derrick White獲得外線空檔，他也投進三分球，重新拿回領先；接著White又上籃被犯規，兩罰一中，馬刺進入最後1分鐘時有2 分領先。
接著Curry三分沒進，Dejounte Murray上籃取分，勇士被迫喊出暫停，之後JTA成功要到犯規，但兩罰只有一中，馬刺靠罰球確保最後的勝利。
Curry延續近期低迷的狀態，全場28投7中，明顯有一些球投得太過著急，雖然拿到27分，但效率不高，另有8籃板5助攻；馬刺這邊White斬獲25分，Murray砍23分，團隊有5人得分上雙。