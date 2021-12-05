COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

NBA／Curry狂打21鐵！勇士不敵馬刺　近3戰苦吞2敗

▲勇士主將Stephen Curry。（圖／美聯社／達志影像）
▲勇士主將Stephen Curry。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2021-12-05 12:22:28

昨天才擊敗強敵鳳凰城太陽，重登聯盟龍頭寶座，但今日金州勇士面對聖安東尼奧馬刺，卻意外陷入苦戰，雖然在末節展開大反撲，並且一度超前，但最終還是以107:112輸球。

我是廣告 請繼續往下閱讀
馬刺在Kawhi Leonard離開之後，近年陷入季後賽邊緣掙扎的境地，不過今天面對勇士，他們卻在開賽打出一波29:11的猛烈攻勢，讓西區第一難以招架。首節Curry前5次出手全落空，球隊陷入15分的落後。

次節勇士一度落後超過20分，但在替補球員Chris Chiozza和Juan Toscano-Anderson的好表現下，逐步拉近比數；之後先發陣容重回場上，Jordan Poole和Andrew Wiggins連進三分球，將比數追回到個位數，Curry上半場11投1中，兩節打完主場軍落後9分。

易籃再戰後，馬刺打出一波11:2的小高潮，再度將比分拉開；不過勇士跨節回敬一波16:2的攻勢，將落後縮小到只剩5分；末節最後5分鐘，勇士靠Draymond Green的上籃及JTA的灌籃，追到僅1分的差距。

接著Curry連續3次獲得錯位單打馬刺中鋒Jakob Poeltl的機會，3次都成功得手，先是上籃被犯規、兩罰一中追平比數；接著三分命中，然後又是高難度摺疊上籃進球，讓勇士逆轉取得3 分領先。

不過馬刺Keldon Johnson隨後獲得罰球機會，他雖然錯失第二球，但爭搶的亂戰中，幸運的讓Derrick White獲得外線空檔，他也投進三分球，重新拿回領先；接著White又上籃被犯規，兩罰一中，馬刺進入最後1分鐘時有2 分領先。

接著Curry三分沒進，Dejounte Murray上籃取分，勇士被迫喊出暫停，之後JTA成功要到犯規，但兩罰只有一中，馬刺靠罰球確保最後的勝利。

Curry延續近期低迷的狀態，全場28投7中，明顯有一些球投得太過著急，雖然拿到27分，但效率不高，另有8籃板5助攻；馬刺這邊White斬獲25分，Murray砍23分，團隊有5人得分上雙。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
44.8%55.2%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀