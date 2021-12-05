顏寬恆爆林靜儀帶賴清德跑攤拒藍營參加　綠答案讓人笑了

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中二立委補選國民黨候選人顏寬恒今（5日）上午成立霧峰競選總部。霧峰、烏日26人日前因餐會遭約談，前國民黨主席、立委江啟臣站台時指出，執政黨最近辦豪華場的公投宣講，吃的比炒米粉還要好，卻用司法和行政資源介入選舉、打壓顏寬恒，大家都看在眼裡。他明天上立法院就要問法務部長，炒米粉的標準是什麼？檢調為什麼有雙標？
顏寬恒則指控檢方刻意造成寒蟬效應，現在只要他參加婚喪喜慶跑攤，就會被歸類成個人造勢、有人幫他買票賄選。他說：「昨天賴副總統帶林靜儀候選人到沙鹿一家餐廳和6、70名年輕人聚會，又到清水參加上千人宗教團體辦桌，卻不淮國民黨參加，而且還辦桌哦！是不是也算賄選？」
顏寬恒接著說，蔡英文總統2019年競選連任，在全國各地炒米粉、梨山還有龍蝦宴，卻只有他硬被扣上賄選綁樁，現在米粉不能炒、攤也不能跑，要不要乾脆訂個法律，規定顏寬恒不准跑攤直到選舉結束？
民進黨候選人林靜儀競選總部則回應，昨天副總統和林靜儀在沙鹿參加社區發展協會活動，顏寬恒和妹妹顏莉敏也到場；至於清水的宗教團體餐會，並無誰能不能參加的問題；顏指有6、70人「拒絕國民黨人出現的青年聚會活動」，是中二選區以外、民進黨市黨部的幹部會議。至於對手一再指控的梨山龍蝦宴，先前已說明是競選的募款餐會、檢方調查後已還林佳龍主委清白。