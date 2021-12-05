護酒駕夫！李國毅老婆「私照更美」 嫁男神沒多久就懷孕
戲劇男神李國毅昨（4日）下午酒駕被逮，深夜在社群媒體道歉，承諾「會深刻反省並且永不再犯」，老婆甘媛琳不顧李國毅阻止，也發長文說明老公會犯錯，都是為了餓肚子的女兒及開車技術不好的她，護夫心切引發關注。甘媛琳大李國毅1歲半，兩人長跑16年修成正果，她婚前就想生小孩，結果登記沒多久便懷孕，短時間從人妻升格人母。
娛樂中心／綜合報導
2021-12-05 14:04:51｜2021-12-05 14:07:10
甘媛琳綽號橘子、橘子甘，擁有水汪汪電眼、挺鼻及豐厚嘴唇，身材更是前凸後翹，一雙大長腿十分吸睛，曾是中職統一獅啦啦隊「Uni Girls」成員的她，職業是舞者，當過羅志祥演唱會專屬舞者，與愷樂是閨密，李國毅唸大學時即和甘煖琳交往，期間分分合合，最後仍認定對方為真愛。
李國毅去年和甘媛琳登記結婚，今年5月5日公開婚訊，隔天，甘媛琳在IG分享夫妻與愛犬「威廉」的合照，附文還放上代表女生的符號「♀」，疑似暗示懷了女寶寶，果然，10月底迎來第一胎女兒「威廉妹」。
另外，甘媛琳上月25日發文悼念過世的外婆，透露去年想生小孩時跟外婆聊天，老人家回「會有的，有啦！結婚就有了」，結果登記沒過多久孩子就來了，但最終來不及在女兒滿月時帶回去給外婆看，是她一大遺憾。（編輯：楊穎軒）