爸爸第二故鄉在這！顏清標霧峰站台挺兒「重考」

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早年省議會設在霧峰，顏寬恒父親顏清標說霧峰是自己的第二故鄉，擔任省議員時，一星期至少有4、5天在這兒，對霧峰民情及地方需求瞭若指掌，也爭取不少建設。他憶起當年5黨皆不過半，無黨籍省議員不讓74線快速道路、台鐵高架化等5年500億預算過關，他大力爭取，換得今日霧峰交通便捷。如今他當大甲媽的義工頭，由兒子和女兒接續服務鄉親，卻面臨苦戰，對手整天罵他和家人，但他相信支持者都有堅定的心，哪裡跌倒就從哪裡爬起來。
顏寬恒則細數立委任內為霧峰爭取的建設，指出未來發展關鍵在改善農業設施與都市計劃。他說連任失利一年多來，每天超過12小時在選區奔來跑去，就是為了不辜負眾人期望，當選後將重新檢討農業政策、促進地方發展。
被罷免的前立委陳柏惟，昨為民進黨候選人林靜儀站台時挖苦顏寬恒：「不是每個人都像他那樣，一出世就有個富爸爸。」顏寬恒今將美國前總統甘迺迪在競選時說的名言「不要問你的國家能為你做什麼，要問你能為你的國家做什麼」，改編成「判斷一個人不要問他有什麼，應該問他以後要為大家做什麼」。
顏寬恒說，一個人無法選擇他的出身、但可以決定自己的未來、決定做什麼事來回饋社會。這次立委補選就是他的重考，他會重新站起來，希望鄉親不要怕被恫嚇、以堅強意志支持他，也呼籲大家選舉當日主動監票，觀察投票所是否規規矩矩、有無可疑份子，一起對抗不公不義的政府。