連千毅罕曝娜美妻約會照！2帥兒露臉「根本是媽媽翻版」

直播網紅連千毅娶了美若天仙的老婆石帕玉，神似女星楊冪，甜美外型和火辣身材被封為「真人版娜美」，曾是網路表特版的話題人物，結婚後她甚少曝光，相當低調，連千毅昨（4）日在IG曝光夫妻倆看許富凱演唱會的私下約會照，罕見對外曬恩愛，野生娜美妻終於現身！可惜全身包緊緊，戴上口罩、帽子，讓粉絲有些失望。

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▲連千毅老婆貌美如花，神似女星楊冪。（圖／連千毅臉書）

▲連千毅盛讚愛妻持家有道。（圖／連千毅臉書）

▲連千毅宣布未來要退出直播，花更多時間陪家人。（圖 / 翻攝連千毅臉書）

▲連千毅曝光和娜美妻看演唱會的約會照。（圖／翻攝連千毅IG）

連千毅曾說，「這8年來，她沒變過，一樣的樸實無華，在家相夫教子，真的是很乖巧！」他每晚在台北忙直播，照顧兩個小孩的責任，都是老婆一肩扛起，2人幾乎沒時間約會，日前石帕玉難得上台北，他親自開車接送，想說這陣子太忙碌，終於有機會帶她吃頓好的，補償一下老婆，結果娜美妻單純只要求吃燒肉，也不索求名貴禮物，是個貼心不豪奢、不愛老公花錢的另一半。





▲連千毅秀出兒子正面照，詢問粉絲長得像誰。（圖／翻攝連千毅IG）

夫妻倆昨晚觀看許富凱的演唱會，連千毅大方對著鏡頭留影，拍下和娜美妻的合照，留言「今天跟老婆娜美，來許富凱小巨蛋演唱會，富凱真棒…。」讓粉絲羨慕不已。他再秀出兩個兒子照片，詢問網友「我們父子三人像嗎？還是像媽媽娜美」，粉絲一致認為長子有雙明亮大眼睛，長相根本是娜美妻翻版，小兒子看起來較頑皮，比較有連千毅的影子。



