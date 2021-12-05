「日本挺台言論」惹怒中國 安倍晉三：將繼續說該說的話
日本前首相安倍晉三接受台灣國策研究院邀請發表視訊演說時，強調「台灣有事，等同於日本有事，也就是日美同盟有事」，引發中國政府氣得跳腳，中國外交部部長助理華春瑩更痛批日本公然挑釁中國主權，並召日本駐中大使表達抗議；對此，安倍表示在網路節目中強調「明確表達想法才能防止衝突，今後將繼續說該說的話」，更稱「一名國會議員的發言受到關注，不勝榮幸。」
國際中心楊智傑/綜合報導
2021-12-05 14:59:07
月初安倍晉三受國策研究院邀請發表演說，談話過程提及日本無法容許台灣遭武力侵犯，若中國侵台，日本和美國同盟不會袖手旁觀，請中國國家主席習近平絕對不能誤判；「採取軍事冒險行動，等同於走向經濟自殺的道路」。此番言論令中國外交部長助理華春瑩急召日本駐中國大使垂秀夫以示抗議，並怒批「他（安倍晉三）沒有任何資格就台灣問題說三道四」。
而根據日本共同社報導，安倍晉三上週五（3日）接受網路節目訪問時，則再度對此回應，指出唯有明確表達想法才能防止衝突，今後將持續「說該說的話」，並稱自己已非首相，「一名國會議員的發言受到關注，不勝榮幸。」
此外，安倍晉三還指出今年6月的七大工業國集團（G7）峰會領袖聲明中提到「台灣海峽和平與穩定的重要性，這是國際上共同的想法」；而他也認為，現任首相岸田文雄的外交姿態「看上去溫和，實則非常堅定」，大讚值得期待關注。