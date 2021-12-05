和國民黨公投宣講拚場　台灣基進出這招

國民黨大老馬英九、朱立倫、江啟臣、趙少康等人今（5）日齊聚鳳山議會路進行公投宣講，台灣基進特別在國民黨造勢場對面的自由路、中泰街口升起空飄氣球，訴求四個不同意，和國民黨的四個都同意分庭抗禮，台灣基進新聞部主任張博洋表示，公投不只是民生議題，更是決定台灣未來走入國際與否的關鍵，呼籲不要再讓國民黨亂下去！
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-12-05 15:52:04
張博洋解釋，國民黨利用公投亂台灣其實背後有巨大陰謀，國民黨因為親中不被台灣人信任，加上台灣主流共識是抗中保台，國民黨難以重返執政，因此才會提出公投綁大選，用五花八門的民生議題在選舉時擾亂選民的目光，轉移焦點，掩護親中的國民黨總統候選人。
張博洋說，光是一個萊豬就充斥「比搖頭丸毒250倍」、「政府強迫人民吃瘋豬肉」等誇張謠言，用民生議題搶攻總統大位，才是國民黨推公投綁大選的目的，四個議題中，萊豬、公投綁大選是由國民黨立委直接提案，先是用封殺萊豬逼台灣人對美國實施經濟制裁，把台美關係搞砸。
張博洋認為，台美關係一旦出問題，台灣經濟也會大受影響，這時候國民黨再配合公投綁大選民生議題做夾擊，搶回總統寶座就有機會，一旦跟美國關係不好，經濟也變差，國民黨將有更多正當性再次搖旗吶喊「重建兩岸關係」，把台灣綁進中國當中，最後得利的還是中國，所以不能再讓國民黨用公投繼續再亂下去。