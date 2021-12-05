中市後備憲兵荷松協會熱心公益 捐贈復康巴士造福弱勢

台中市 後備 憲兵 荷松協會新缷任 理事長今日交接，由鄭登元接任。會中並捐贈台中市政府一輛復康巴士。副市長令狐榮達代表受贈時表示，後備憲兵是社會中堅，保全人員也是維護治安最大助力，感謝卸任理事長林暉智的付出與熱心公益。

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現年 53 歲林暉智，十年前由台中市憲兵隊中校副隊長任內退伍後，接任後憲保全公司董事長，當時只有 10 多名員工，在林暉智理事長帶領下，後憲保全業務蓬勃發展，並深受各界肯定。十年來，員工已逾千人，服務範圍從桃園到高雄，穩居中台灣前三大保全公司之一。

▲中市後備憲兵荷松協會理事長交接，由缷任理事長林暉智將印信移交新任鄭登元。（圖／協會提供）

林暉智熱心公益，去年接任台中市後備憲兵荷松協會理事長後，陸續捐款給消防局添購消防救難物資，也捐款五萬元跟物資給苗栗縣育幼院。一年來結合台中市 29 個區的後憲分會，辦理將近四十場的捐血活動，並推動寒冬送暖急難救助。