中市後備憲兵荷松協會熱心公益 捐贈復康巴士造福弱勢
台中市後備憲兵荷松協會新缷任理事長今日交接，由鄭登元接任。會中並捐贈台中市政府一輛復康巴士。副市長令狐榮達代表受贈時表示，後備憲兵是社會中堅，保全人員也是維護治安最大助力，感謝卸任理事長林暉智的付出與熱心公益。
記者金武鳯/台中報導
2021-12-05 15:55:26
現年53歲林暉智，十年前由台中市憲兵隊中校副隊長任內退伍後，接任後憲保全公司董事長，當時只有10多名員工，在林暉智理事長帶領下，後憲保全業務蓬勃發展，並深受各界肯定。十年來，員工已逾千人，服務範圍從桃園到高雄，穩居中台灣前三大保全公司之一。
林暉智熱心公益，去年接任台中市後備憲兵荷松協會理事長後，陸續捐款給消防局添購消防救難物資，也捐款五萬元跟物資給苗栗縣育幼院。一年來結合台中市29個區的後憲分會，辦理將近四十場的捐血活動，並推動寒冬送暖急難救助。
由於林暉智理事長慈悲為懷、熱心公益，獲選2021年台中市好人好事代表，也榮獲行政院退輔會頒發榮民楷模獎狀。林暉智在即將卸任時，仍不忘公益，倡議將因疫情期間暫停舉辦活動的結餘款，加上林理事長與後憲幹部一起集資後，總共籌得120萬元購買復康巴士，今捐贈台中市政府，由令狐副市長親自受贈。