被鄧佳華害慘！香草姐姐遺憾告別親子台　再爆訂婚喜訊

網紅鄧佳華心儀momo親子台的「香草姐姐」李宜軒，長達2年時間瘋狂發文、拍片示愛，放話要到電視台堵人，造成她不小困擾，也引發社會關注。深受其害的她前陣子臉書改名為「米卡米」，捨棄香草姐姐暱稱，被粉絲嗅出一絲不尋常，果然李宜軒今（5）日宣布決定自momo親子台畢業！鄧佳華隨後發文，遺憾表示「早有耳聞妳要離開，我想不到會這麼快，希望妳會越來越好」，被網友無情痛罵「還不是都你害的！」





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▲李宜 軒（左四）擔任「香草姐姐」6年，捨不得離開粉絲。 （圖／翻攝米卡米FB）

▲「香草姐姐」李宜軒宣布自momo親子台畢業，粉絲祝福他擺脫騷擾。（圖／翻攝米卡米FB）

李宜軒透露，6年前剛開始擔任香草姐姐，不敢上台說話，拿個麥克風都會緊張到手抖，一句台詞會卡好多次，出外景和錄製節目都要提前做好多功課，不斷學習和克服，現在才能以最輕鬆、最好的狀態站在大家面前，這些日子都是美好的回憶，一輩子都不會忘。





她文章並未責怪鄧佳華，僅樂觀地說「人生就是不停的在挑戰自我，維持現狀固然美好，但不跨出去永遠都無法嘗試新的事物，做這個決定很多人支持，也很多人覺得可惜」、「這並不是離別，我會用另一個身分重新開始」，希望大家叫她新名字「米卡米」。





▲自鄧佳華公開示愛後，李宜軒的私訊暴增，曾對粉森直言外界不要再騷擾她。（圖／翻攝米卡米FB）

李宜軒宣布新身分後，鄧佳華感性發文稱「對妳的愛呈現靜止狀態，我不知道繼續愛妳是正確的嗎？至少我這一生有好好努力愛過一個女生，這樣就夠了，我走的路跟妳走的路是完全不相同的，發展的舞台也不一樣」，似乎還沒放棄追求念頭，網友則喊話「請放過她吧！」、「不要再去騷擾人家」、「都害人丟了工作還在一直po是怎樣」，更有人留言爆料，「還好下個月她要訂婚了，終於能夠徹底的擺脫你了，祝福宜軒吧」。



